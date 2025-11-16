Gabriele Corsi, chi è la moglie Laura Pertici: tutto su di lei

Il conduttore ha una compagna che ha un lavoro molto prestigioso, chi è, come si sono conosciuti e cosa fa nella vita

Gabriele Corsi è riservatissimo per ciò che riguarda la sua vita privata, eppure capita che condivida immagini con la sua compagna, Laura Pertici. Lei è una nota giornalista, con una carriera colma di successi alle spalle, una donna che ama il suo lavoro e che si è sempre contraddistinta per la sua professionalità.

Sebbene il volto noto della famiglia, perlomeno quando si parla di notorietà con il grande pubblico, sia il conduttore, anche la moglie gode di ottima fama. La coppia è molto unita ed affiata e condivide moltissime passioni.

Chi è e cosa fa Laura Pernici, cosa sapere su di lei

La carriera della moglie di Gabriele Corsi è iniziata nel 1990, anno in cui ha pubblicato il suo primo articolo per il sopracitato quotidiano, un importante traguardo che arrivava dopo una lunga gavetta. Ma la vera svolta per lei è arrivata quando nel 1997 ha dato il suo importante contributo alla fondazione della redazione di Radio Capital. È stata anche una dei giornalisti che ha partecipato attivamente al lancio del progetto web di Repubblica Radio, ancora RepTv, cosa che ben spiega che professionista eclettica sia.

Laura Pertici si è sempre dichiarata femminista, è sempre stata molto attiva nelle battaglie per l’uguaglianza di genere, soprattutto sul luogo di lavoro. Non essendo un personaggio dello spettacolo, è riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, ma avendo un compagno che è un conduttore televisivo molto famoso, capita anche a lei di dover stare sotto i riflettori mediatici. Laureata in Lingue e Letterature all’Università La Sapienza di Roma, per un periodo ha lavorato anche a Firenze, dove curava le relazioni internazionali.

Lei e Gabriele Corsi sono molto innamorati, si sono sposati nel 2002 e assieme hanno due figli, Margherita e Leonardo. Condividono tutti la passione per i viaggi, che organizzano spesso in famiglia, di cui spesso condividono immagini sui social, sebbene restino comunque riservati e non sono assolutamente quel genere di coppia che pubblica ogni aspetto della loro vita privata. Conduttore e giornalista sono una coppia unitissima e si sostengono entrambi, anche nelle nuove sfide professionali che affrontano.

È capitato più volte che il famoso conduttore parlasse della compagna e di quanto si senta fortunata ad averla al suo fianco, parole che ben dimostrano il profondo sentimento che li lega. Del resto stanno assieme davvero da molti anni e hanno costruito una splendida famiglia, in cui regna la serenità e l’amore. Recentemente Gabriele Corsi ha condiviso un’immagine al fianco della moglie, in cui posano al fianco di un noto fotografo che ha fatto per loro un ritratto davvero molto bello, in bianco e nero, il conduttore ha voluto ringraziarlo per aver “raccontato in uno scatto così tanto di noi”.