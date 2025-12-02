Friends, arriva il finale dello spinoff dimenticato da tutti dopo 20 anni

Friends, insieme a Beverly Hills 90210, è stata una delle prime serie televisive che ha dato il via al genere che, negli anni successivi, ha portato alla creazione di tantissimi titoli. Friends racconta la storia di sei amici, Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller, che vivono a Manhattan, New York in modo talmente ironico e semplice da aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Sulla scia del successo di Friends, i produttori Shana Goldberg-Meehan e Scott Silveri crearono lo spinoff dedicato unicamente al personaggio di Joey di cui l’episodio pilota debuttò con ben 18,6 milioni di spettatori. Numeri da record che, però, non durarono a lungo e la serie fu cancellata nel 2006 mentre la seconda stagione era ancora in corso senza mandare in onda gli episodi finale che, ora, 20 anni, sono stati resi disponibili.

Come e dove vedere il finale di Joey, lo spinoff di Friends

Joey Tribbiani, interpretato da Matt LeBlanc. era uno dei personaggi più divertenti di Friends e aveva portato alla nascita dello spinoff concentrato proprio sul suo personaggio. Nella serie, Joey lascia New York e si trasferisce a Los Angeles per inseguire il sogno di trasformare la passione per la recitazione in un lavoro. Rispetto al Joey di Friends, allegro, ironico e leggero, quello dello spinoff non solo è più adulto, ma anche più malinconico e nostalgico dei tempi che furono.

A Los Angeles, Joey ritrova il nipote Michael con cui crea un rapporto fraterno e la sorella Gina che, nella serie, porta nuovi argomenti come i conflitti familiari affrontati con ironia. Nonostante il successo iniziale, lo spinoff di Friends non riuscì a raggiungere il successo della serie madre e, dopo la cancellazione, il produttore esecutivo e regista di Friends Kevin S. Bright, spiegò così l’insuccesso di Joey:

“In Friends Joey era un donnaiolo, ma ci piacevano le sue imprese. Era un amico fedele, un ragazzo su cui sapevi di poter contare. In Joey è stato trasformato in un ragazzo che non riesce a trovare lavoro, e non riesce a a chiedere a una ragazza di uscire. È diventato un personaggio patetico e depresso. Sentivo che si stava muovendo nella direzione sbagliata, ma non sono stato ascoltato”.

I fan, tuttavia, non avevano reagito benissimo alla scelta di cancellare lo spinoff senza mandare in onda il finale che, oggi, dopo 20 anni, è finalmente disponibile. Gli ultimi otto episodi, infatti, sono disponibili sul canale YouTube di Friends dove è possibile rivedere anche tutti gli altri episodi che compongono la serie.