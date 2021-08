Fratelli di Crozza 2021-2022: quando va in onda, personaggi, streaming

Fratelli di Crozza è pronto a tornare anche nella stagione televisiva 2021-2022. Il one man show di Maurizio Crozza presidierà il venerdì sera del Nove a partire dall’autunno 2021. Quella sul canale Discovery sarà la sesta edizione del programma prodotto da ITV Movie, che precedentemente andava in onda su La7 con i titoli di Crozza Italia (2006-2009), Italialand (2009-2011), Crozza nel Paese delle meraviglie (2012-2016). Al fianco dell’artista ci sarà come sempre la sua storica spalla, l’autore Andrea Zalone, oltre alla Silvano Belfiore Band (anche se i suoi componenti, eccetto il maestro, dovremmo rivederli collegati da remoto).

Fratelli di Crozza 2021-2022: quando va in onda

Il programma tornerà in onda a fine settembre con diverse puntate (non è ancora noto il numero), per interrompersi e poi riprendere qualche mese dopo nel 2022. Come ogni anno, sarà previsto in palinsesto al venerdì in prime time sul Nove.

Fratelli di Crozza 2021-2022: i personaggi

Ogni anno il comico genovese preannuncia i suoi nuovi personaggi attraverso un promo. L’anno scorso era toccato ai virologi Andrea Crisanti e Alberto Zangrillo, diventati famosissimi a causa dell’emergenza Covid-19. Naturlamente è l’attualità a creare una lista di gente da imitare. Ma il repertorio dei personaggi portati in scena da Maurizio Crozza è sterminato. Solo nella scorsa stagione, Crozza ha imitato Mario Draghi, Domenico Arcuri, Renato Brunetta, Silvio Berlusconi, Patrizio Bianchi, Vincenzo De Luca, Flavio Briatore, Roberto Saviano, Matteo Salvini, Luca Zaia, Alessandro Di Battista, Matteo Renzi, Francesco Paolo Figliuolo, Attilio Fontana, Beppe Grillo, Antonino Spirlì. Se alcuni di questi sono protagonisti per una stagione, altri come Briatore, De Luca e Berlusconi costituiscono dei veri e propri evergreen, capaci di divertire il pubblico.

Fratelli di Crozza 2021-2022: streaming

Lo show comico di Maurizio Crozza andrà in onda da fine settembre sul canale Nove, ma sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+ sia in livestreaming che al termine della messa in onda.