È morto ieri Frank Caprio, il giudice americano di origine italiano diventato celebre per la sua umanità. “Ricordatemi per favore…” il suo ultimo messaggio a una comunità immensa che oggi è in lutto

Addio a Frank Caprio, il giudice gentile: la vita e le udienze che lo hanno reso un’icona dei social

Frank Caprio non era un giudice come tutti gli altri. Per decenni ha incarnato l’idea che la giustizia non dovesse limitarsi al freddo rispetto delle regole, ma che dovesse includere anche un ’elemento umano, fatto di comprensione e in qualche caso anche di compassione. Caprio rappresentava meravigliosamente quella capacità di ascoltare le storie di chi si presentava davanti a lui: un manifesto alla empatia.

Chi era il giudice Frank Caprio

Scomparso ieri a 88 anni dopo una lunga battaglia contro una forma di cancro molto aggressiva al pancreas, Frank Caprio lascia un’eredità che va ben oltre le aule giudiziarie di Providence, Rhode Island, la città in cui ha esercitato la sua professione in aula per quasi quarant’anni.

Il suo nome è diventato noto in tutto il mondo grazie al programma televisivo Caught in Providence, che mostrava le sue udienze quotidiane. Una trasmissione che, nel tempo, ha raccolto oltre un miliardo di visualizzazioni online e che ha reso Frank Caprio una sorta di “giudice gentile” agli occhi del pubblico internazionale. Nei video, spesso virali, non appariva solo la legge, ma il lato più umano e compassionevole della giustizia.

Le udienze che lo hanno reso famoso

Molti ricordano i casi di automobilisti fermati per eccesso di velocità o per divieto di sosta, trasformati in momenti di racconto, empatia e persino di vivace ironia. In una celebre udienza, un uomo di 80 anni giustificò il suo eccesso di velocità con la necessità di accompagnare d’urgenza il figlio malato e disabile in ospedale: Caprio non solo archiviò la multa, ma lo incoraggiò con parole di sostegno.

In un altro episodio, una madre portò con sé il figlio piccolo e fu proprio al bambino che il giudice chiese di “decidere” la sorte della multa: il verdetto fu di grazia, e la scena commosse milioni di spettatori.

Frank Caprio nel corso degli anni ha raccontato una provincia americana fatta di solidarietà e di sentire comune: lontanissima dagli eccessi e dalle megalomanie dei suoi interpreti più famosi. E per questo il giudice gentile è diventato suo malgrado un’icona. Una delle dieci persone più famose e influenti del paese.

Un personaggio che non era personaggio

Frank Caprio non ne ha mai approfittato per diventare influencer, o per fare pubblicità, per guadagnare soldi facili. La sua intenzione era semplicemente quella di umanizzare un ruolo al quale molti americani si rivolgono con pessimismo e diffidenza. In questo Frank Caprio ha sicuramente colto un obiettivo straordinario rappresentando la credibilità di un sistema più di decine di telefilm e kolossal hollywoodiani.

Anche gli episodi di vita quotidiana, apparentemente banali, nelle sue mani diventavano lezioni di umanità. Caprio sapeva usare l’aula come palcoscenico non per esibizionismo, ma per ricordare a tutti che dietro ogni violazione c’era una persona, con i suoi problemi, le sue paure, le sue difficoltà.

Una carriera lunga e coerente

Nato a Providence da genitori italiani emigrati negli Stati Uniti all’inizio del ‘900, Frank Caprio ha sempre mantenuto un legame fortissimo con le proprie radici. Dopo la laurea in giurisprudenza e gli inizi da avvocato, iniziò la carriera politica e giudiziaria che lo portò a diventare giudice municipale nel 1985. Da allora non ha mai abbandonato quel ruolo, trasformandolo in una missione civica e morale.

La sua figura ha rappresentato un’eccezione nel panorama giudiziario americano, spesso percepito come distante e severo. Con Caprio la giustizia assumeva i tratti della comunità: il giudice come guida, consigliere, padre di famiglia. La sua popolarità non derivava solo dalla televisione, ma dalla capacità di incarnare un modello di prossimità.

L’eredità di Frank Caprio

Frank Caprio, che qualche mese fa, quando era già gravemente malato ha voluto visitare l’Italia e Teano, il paese di nascita di suo padre, da dove la sua famiglia traeva origine, era popolarissimo nel nostro paese. I messaggi di cordoglio in italiano nella sua pagina ufficiale sono migliaia. Qui fu accolto come un amico e gli venne offerta la cittadinanza onoraria.

Caprio è stato per anni un appassionato divulgatore dell’importanza del ruolo di un giudice: “La compassione è il più alto esercizio della giustizia” aveva detto in aula in una frase che oggi riecheggia come il manifesto della sua vita.

La sua morte lascia un profondo vuoto non solo a Providence, ma nel cuore di chi, anche a migliaia di chilometri di distanza, lo ha conosciuto attraverso uno schermo. Le sue udienze, viste da milioni di persone in diverse lingue e culture, hanno trasformato la figura del giudice in qualcosa di più universale: un simbolo di equità e di umanità.

“Dedicategli un gesto gentile”

Caprio aveva preso un periodo di riposo due anni fa, quando gli venne diagnosticato un male gravissimo: “Gli avevano dato sei mesi di vita e lui per prima cosa volle completare la sua agenza di impegni e di udienze per poi andare in Italia e conoscere le sue radici. Quello che non si immaginava – dice suo figlio David – è che avrebbe ricevuto migliaia e migliaia di messaggi di affetto e solidarietà che lo hanno letteralmente spinto al di là della malattia prolungando la sua esistenza di un anno e mezzo oltre le previsioni. È morto sereno, circondato da famiglia e amici. Chiedo alle persone che lo amavano di dedicarli un piccolo gesto di generosità o di gentilezza oggi. Sono certo che mio padre apprezzerà…”