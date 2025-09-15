Franco Oppini: età, il divorzio con Alba Parietti, dove vive, il figlio Francesco, la passione con la compagna Ada Alberti

Attore, cabarretista e cantante, Franco Oppini è nato in provincia di Mantova nel 1950 e venti anni dopo è entrato nel panorama televisivo italiano. Insieme al compagno di scuola Umberto Smaila e ai colleghi Jerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spra Mallaby ha inoltre fondato il gruppo cabarettistico e musicale I Gatti di Vicolo Miracoli. Ne è uscito qualche tempo dopo, per poi tornare nel 1974 e restare nel 1985 fino allo scioglimento del gruppo. L’attore ha poi proseguito la sua carriera da solista e si è diviso tra tv, cinema e teatro. Per la prima è apparso in vari film tv e diverse serie come Colletti bianchi, I ragazzi del muretto, Nonno felice e Provaci ancora prof!.

Sul grande schermo ha invece recitato per Vanzina in Selvaggi e per l’ex collega Jerry Calà in Gli inaffidabili, ma anche nel film Non escludo il ritorno. Allo stesso tempo è apparso in opere di vario genere.

L’amore con Alba Parietti, il divorzio e il figlio

Franco Oppini è stato legato sentimentalmente alla showgirl Alba Parietti. Quando i due si sono conosciuti, lei aveva solo 19 anni e lui era già famoso grazie al successo de I Gatti di Vicolo Miracoli. L’incontro è avvenuto perché lei è stata invitata da Jerry Calà a una cena del gruppo subito dopo un evento tenutosi a Torino. “Girammo per tutta la notte per Torino come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate lo lasciai sotto al suo albergo“, ha raccontato lei nel corso di un’intervista. Un anno dopo Alba ha annunciato la gravidanza e sono poi arrivate le nozze, celebrate nel 1981. La coppia è stata insieme fino al 1990, quando è stata annunciata la separazione.

“Non so se Franco era ancora innamorato, ma in quel momento io salivo e lui aveva dei momenti difficili perché i Gatti si erano separati“, ha raccontato Parietti. Dal loro amore è nato il figlio Francesco Maria Oppini, che ha oggi 43 anni e che è un giornalista e commentatore sportivo. Di recente è anche entrato nella squadra de Il Processo al 90esimo su Rai 2 come opinionista. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip e, proprio in occasione di questa esperienza, ha detto: “Mio padre è più nell’ombra rispetto a mia madre, è più come me. Lui è stato più una mamma che un papà. Mia mamma invece non è chioccia, è ovunque!“.

Franco Oppini e la sua vita oggi