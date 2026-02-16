Franco Califano – Nun ve trattengo: un viaggio senza filtri tra emozioni, aneddoti e ricordi del cantore di Roma

Franco Califano è stato e resta un poeta. Un uomo dalle molteplici sfumature che ha fatto del componimento letterario e musicale il proprio punto di forza. Un talento che gli ha permesso di viaggiare in più mondi all’interno di un’unica vita: il cantautore e compositore ha sempre sottolineato quanto fosse importante vivere anziché sopravvivere. Sembra una frase fatta, ma in queste poche parole c’è l’essenza della filosofia di Califano.

Un uomo di talento che ha vissuto senza remore e, in particolare, senza rimpianti pagando – talvolta – un prezzo troppo alto per soddisfare quello che aveva in testa e nel cuore. Tutt’altro che perfetto, ma era proprio questa sua natura umana e fallibile – che l’ha portato anche in carcere – a renderlo unico e addirittura inimitabile. In molti hanno provato a “copiarlo”: non ci è riuscito davvero nessuno, le imitazioni si fermano al valore intrinseco della parodia.

un emozionante tributo

L’essenza, però, non si può replicare. Califano parlava in un modo e scriveva in un altro perchè faceva vincere sempre i sentimenti: quello che aveva dentro veniva restituito in strofe, poesie e aneddoti che lo hanno reso un cantore senza tempo. Roma, ma anche tutto il resto. Un’esistenza fatta di eccessi, possibilità e qualche rimorso.

In mezzo incontri, relazioni e legami che hanno alimentato quella voglia di essere presente e fare la differenza fino all’ultimo. Non escludo il ritorno, c’è scritto sulla sua lapide. Perchè, Califano, da quando è morto (il 30 marzo del 2013), di fatto non se n’è andato mai davvero. Continua a esserci nelle sfumature della quotidianità di chi lo ha amato, di chi lo ha vissuto e di chi – ancora oggi – non smette di ascoltarlo.

Franco Califano – Nun ve trattengo è una narrazione ambientata in una sola notte per celebrare Franco Califano e per ricordarlo nella sua amata Roma. Il racconto è un viaggio intimo che prende il via dagli studi di Radio Radicale, dove uno speaker conduce una trasmissione dedicata al Maestro. Contemporaneamente all’esterno, il caronte Lele Vannoli fa il suo viaggio – realmente e metaforicamente – a bordo di un’auto d’epoca, sintonizzato sulle stesse frequenze di Radio Radicale, che l’accompagnano e lo guidano mentre attraversa una Roma onirica, dorata, piena di luoghi iconici della vita di Califano.

Viaggio tra ricordi e sentimento

Ripercorrendo quelle tappe, Vannoli restituisce un tributo unico e prezioso a quello che è stato un mattatore delle notti capitoline. In radio, intanto, si avvicendano le testimonianze dei personaggi che condividono ricordi e aneddoti che s’intrecciano alla musica, ai materiali inediti ed alla stessa voce di Califano che risuona nella notte dando spazio – più che ad un’immagine – al ricordo del suo inconfondibile timbro, permettendo allo spettatore di essere trasportato da tutta la potenza e la profondità di quelle corde vocali “disordinate” e vive più che mai.

La metafora del viaggio si addice molto bene alla figura (e al mito) di Franco Califano perchè ogni incontro, con i personaggi famosi e gli amici che hanno voluto omaggiarlo, diventa un excursus ulteriore in un pezzo di vita di ciascuno. Chi ha vissuto il cantautore da vicino, da Claudia Gerini a Federico Zampaglione, passando per Lele Vannoli e Maurizio Mattioli fino a Noyz Narcos, Franco 126 e Ketama126, può affermare di conoscere le luci di un professionista esemplare ma anche le ombre di un uomo che si interrogava spesso sul proprio percorso artistico e personale.

Oltre la retorica

Un intreccio costante fra successo ed emotività che mette in condizione lo spettatore di immergersi in questo ulteriore racconto che Franco Califano – Nun ve trattengo si propone di fornire. Non è un semplice tributo: si tratta della capacità e della possibilità di conoscere un artista oltre la retorica e la (vana) gloria che hanno accompagnato il suo ricordo. L’opera sarà disponibile in prima visione il prossimo 21 febbraio 2026 su Sky Documentaries. In streaming solo su Now e On Demand per gli abbonati Sky.