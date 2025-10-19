Francesco Totti e Chanel, momenti tesi in famiglia: cosa è successo realmente tra padre e figlia e cosa c’entra Ilary Blasi.

Francesco Totti e Chanel, tensione in famiglia: cosa è successo davvero (e cosa c’entra Ilary Blasi)

La burrascosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, finita al centro del gossip per diversi mesi, e ancora oggi molto discussa a causa dei termini della separazione, ha sempre evitato di coinvolgere i figli. Cristian, Chanel e Isabel sono stati infatti estranei ai vari contesti di cui i genitori sono stati protagonisti e anche la showgirl e l’ex capitano dell’As Roma hanno protetti i loro ragazzi. Ad oggi i tre hanno un buon rapporto sia con la madre che con il padre e anche con i rispettivi nuovi compagni.

Eppure in questi giorni Francesco Totti ha conquistato di nuovo le prime pagine della cronaca rosa a causa di un presunto contrato con Chanel. A quanto pare tra il calciatore e la secondogenita ci sarebbero state delle divergenze d’opinioni e questo avrebbe allertato anche l’attenzione d’Ilary, che sarebbe intervenuta nel contrasto padre e figlia. Ma cos’è realmente successo? A rivelare alcuni dettagli del dissidio tra Chanel e Totti l’esperto di gossip Alberto Dandolo che sulla sua rubrica I buoni, i brutti, i cattivi edita su Oggi ha accennato al motivo che avrebbe fatto arrabbiare l’ex attaccante.

A quanto pare Totti non avrebbe gradito la partecipazione della figlia a Pechino Express. Il calciatore non approverebbe la visibilità che Chanel ricerca: “Il Capitano non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva. Già si era opposto con successo alla sua partecipazione a Ballando con le stelle”. Cosa che contrasta con le volontà della giovane che a quanto pare è determinata a seguire le orme della madre. E questa volta sarebbe intervenuta proprio Ilary Blasi, che avrebbe favorito la partecipazione al reality on the road della figlia.

Ilary Blasi dietro il si di Chanel a Pechino Express

“La giovane Totti, infatti, a Pechino Express farà coppia con il suo amico di infanzia Filippo Laurino che è il figlio della storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin.” Così sostiene Dandolo.

I sospetti dell’esperto di gossip, sostenuti anche d’altri rumors, non hanno trovato indizi ufficiali e per il momento sono il frutto di una serie d’illazione. Ci sarebbe davvero Ilary dietro il si di Chanel a Pechino Express? La tesi non appare poi così fondata, ma se fosse confermata Chanel si sarebbe chiaramente opposta al volere del padre, che a quanto pare ad oggi ha poca influenza sulla giovane.

Chanel e Cristian assenti al compleanno di Totti

Lo scorso 27 settembre Francesco Totti ha festeggiato il compleanno a Londra con la compagna Noemi Bocchi e la piccola Isabel. Assenti alla festa sia Cristian che Chanel, il che fa supporre che ci sia qualche tensione in famiglia. Non è nota la posizione del fratello di Chanel, ma a quanto pare il contrasto con il padre potrebbe essere fondato.

Del resto raramente i due ragazzi non hanno trascorso le ricorrenze con il padre e anche dopo la separazione dei genitori hanno cercato di non schierarsi e di non farsi coinvolgere dai vivaci contrasti dei due. Oggi però anche Chanel non sembra condividere le tesi del padre, e nonostante la sua presunta non approvazione, va avanti per la sua strada.