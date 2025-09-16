Francesco Panella: età, vita privata e carriera del conduttore di Little Big Italy

Francesco Panella è un noto ristoratore originario di Roma. Nato nel 1971, è cresciuto nella trattoria dell’Antica Pesa di Trastevere, che è stata fondata dalla famiglia paterna nel 1922. Dopo essersi dedicato agli studi, si è dedicato al ristorante di famiglia e ha mantenuto sempre di più il legame con la tradizione romana. Oltre a lui, a prendere in eredità dai familiari la passione per la cucina ci sono anche i due fratelli Simone e Lorenzo, rispettivamente executive chef e manager. Nel 2012 si è spostato negli Stati Uniti e ha esportato lì l’Antica Pesa, di cui ha aperto un ristorante a Brooklyn. Questo progetto gli ha permesso di attrarre clienti come Jessica Chastain, Anne Hathaway e Tom Holland

Il successo mondiale e il debutto in tv

Panella ha avviato nel 2015 una collaborazione con Tao Group Hospitality e ha inaugurato a Doha, in Qatar, un’esperienza che è durata tre anni. Nel 2019 ha aperto a Manhattan Il Feroce, cioè un ristorante e bar dove lo stile italiano si unisce a quello americano. Poi c’è stata l’apertura del ristorante Antica Pesa Mare in Francia, sull’isola Ile de cavallo tra Corsica e Sardegna. Lui ha tra l’altro saputo catturare l’attenzione del pubblico anche in tv: ha infatti esordito nel piccolo schermo nel 2011, quando ha condotto il programma Il mio piatto preferito per Gambero Rosso Channel, dove uno chef preparava il piatto prediletto di un Vip. Tra gli ospiti ci sono stati Christian De Sica, Carlo Verdone e Mara Venier.

Nel 2013, il ristoratore ha inaugurato il programma Brookyn Man durante il quale porta gli spettatori alla scoperta dei luoghi insoliti in cui mangiare. Per il Nove ha inoltre iniziato a condurre Little Big Italy, un viaggio alla scoperta della cucina italiana che all’estero fa tappa a Parigi, New York, Londra, Boston, San Francisco e Berlino. Dal 2020 è inoltre impegnato con Riaccendiamo i fuochi, un format ideato da lui per aiutare le realtà italiane di settore nella ripresa dalla pandemia Covid-19. Inoltre ha condotto Il cacciatore di teglie, del programma Cash or Trash – Chi offre di più? e di Best Weekend.

La vita privata

Da sempre molto riservato, Panella ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Al momento non si sa infatti se lui abbia figli o meno, e non si conoscono molte notizie sul suo stato sentimentale. Si sa però che è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove pubblica spesso scatti della sua quotidianità in compagnia della famiglia. Tutti aneddoti, questi, che sono stati scritti sul libro 100 anni di cucina romana nelle ricette e nella storia dell’Antica Pesa, che ha scritto insieme ai famigliari.