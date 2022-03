Francesco Oppini ad Oggi è un altro giorno: “Alba Parietti? Una mamma atipica, differente” (video)

Alba Parietti, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, ha svelato, per la prima volta, i retroscena inediti del legame speciale con il figlio Francesco Oppini in collegamento da casa. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, a quasi 40 anni dalla nascita, ha tracciato un piccolo bilancio del rapporto con la mamma (Qui, il video):

E’ una mamma atipica, differente. Tu fai e hai fatto sempre quello che tanti padri hanno fatto. Ti ho visto fare meno la lavatrice o la lavastoviglie ma questo non vuol dire che non sei stata una brava mamma. Io non ho mai avuto una mamma a tutto tondo ma ho avuto due padri, uno è Franco e l’altro è lei.

Il commentatore sportivo ha rivelato che la conduttrice, piuttosto apprensiva, tempesta gli amici e le persone vicine quando non riesce a rintracciare telefonicamente il figlio:

Ho fatto il Grande Fratello per evitare di essere chiamato per dei mesi.

La showgirl ha dato anche dei consigli sentimentali nelle scelte delle compagne di vita:

C’è la quarta tattica. Ti sbatto fuori da casa. Io ti ringrazio pubblicamente oggi perché mi hai aperto davvero gli occhi. Lì sei stata davvero lungimirante. L’hai fatto in modo galante mi hai accompagnato alla porta. Non sono, per niente, arrabbiato. Forse è stato il gesto più materno di tutti per cercare di salvaguardarmi da qualcosa più grande di me e fuori dalla mia portata. E’ stato molto tenero con il senno di poi. Io farei uguale comunque in futuro con i miei figli.