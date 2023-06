Francesco Nuti è morto oggi, lunedì 12 giugno 2023, a 68 anni dopo una lunga malattia. La notizia è arrivata in una giornata già mediaticamente assorbita dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ma qualche rete tv ha lasciato almeno un piccolo spazio da dedicare al ricordo di uno dei comici, registi e attori più eclettici e fuori dagli schemi della nostra storia recente.

I film di Francesco Nuti sulle reti Rai

Il ricordo di Francesco Nuti avrà spazio nei contenitori dell’infotainment martedì 13 giugno, con Umberto Broccoli ne I Fatti Vostri e con Serena Bortone in Oggi è un altro giorno. Per quanto riguarda i film, sempre domani – martedì 13 giugno -, Rai Movie propone alle 19.30 Madonna che silenzio c’è stasera, film diretto da Maurizio Ponzi nel 1982 che segna il debutto di Nuti come ‘attore solista’ dopo l’esperienza con i Giancattivi, trio tutto toscano formato con Alessandro Benvenuti e Athina Cenci.

Per fortuna c’è RaiPlay che pubblica nella sezione “Da non perdere” l’antologia I magnifici 4 della risata, dedicata a Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone, quattro comici che hanno cambiato il modo di ridere degli italiani e l’intera filiera cinematografica.

I film di Francesco Nuti in tv

Non sono previsti per il momento omaggi sulle reti Mediaset, già più che impegnate a dire addio al proprio fondatore. I film di Nuti sono però disponibili, in parte senza abbonamenti aggiuntivi, per i clienti di Amazon Prime Video: il catalogo, infatti, propone A ovest di Paperino, primo film dei Giancattivi diretto nel 1981 da Alessandro Benvenuti, e il docufilm di Mario Canale “Francesco Nuti… e vengo da lontano”. Con un abbonamento aggiuntivo a CineComico, invece, è possibile vedere Tutta colpa del paradiso (diretto dallo stesso Nuti nel 1985), Stregati (Nuti, 1986) Willy Signori, e vengo da lontano (Nuti, 1989), OcchioPinocchio (Nuti, 1994), Il signor Quindicipalle (Nuti, 1998) e Caruso, zero in condotta (Nuti, 2001).