Francesco Chiofalo: “Non ho più documenti validi dopo il cambio del colore degli occhi”

Nelle scorse ore, sul web, uno dei maggiori argomenti di discussione, sul web, è quello che ha per protagonista Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’, che si è sottoposto, recentemente, ad un delicato intervento per il cambio del colore degli occhi, ha denunciato, su Instagram, attraverso una serie di Stories, un fatto alquanto singolare. Ha, infatti, tenuto a precisare che, a seguito del cambiamento estetico, da qualche tempo, sta riscontrando qualche problemino burocratico che non gli consentirebbero di lasciare l’Italia.

Ecco come sono andati i fatti:

Dopo il cambio di colore degli occhi, il passaporto di Francesco Chiofalo è stato annullato: “ora sono senza passaporto” pic.twitter.com/tDbZTcBBZ9 — Trash Italiano (@trash_italiano) August 7, 2024

“Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio del colore degli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal paese. Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri… attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi. Per cui atti all’unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti “dovrebbe essere ” quello di rifare totalmente tutti i documenti… Oggi vado all’anagrafe e alla mia circoscrizione (mi ha voluto accompagnare per forza mia madre) per capire se mi fanno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri. Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita… staremo a vedere… naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto. Non posso stare senza documenti”.

L’ex Pupo de ‘La Pupa e il secchione show’, pochi giorni fa, ha annunciato, sui social, la conclusione della lunga relazione con Drusilla Gucci. I due ex fidanzati si sono mostrati, assieme, dopo la fine della loro unione mettendo a tacere, sul nascere, tutte le malelingue:

“Premetto che non ci siamo rimessi insieme però dato che sembrava che dovessimo farci una guerra social abbiamo deciso di parlarci, di confrontarci e di risolvere le cose fra noi. Siamo maturi e ci vogliamo bene. È una persona importante con cui ho passato degli anni. Infatti abbiamo deciso di non eliminare le foto di coppia sui social. Lei è parte dei miei ricordi e del mio passato. È la prima ragazza con cui non mi lascio in cattivi rapporti. Ragazzi se ci sono riuscito io ci potete riuscire tutti”.