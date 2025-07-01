Francesca Pascale furiosa su Rai 3, la lite in diretta: attimi di panico e caos

Una puntata al vetriolo, l’ultima del talk show politico Filorosso, in onda su Rai 3 e condotto da Manuela Moreno. Si è infatti acceso un vivace confronto che ha come protagonista Francesca Pascale. La conduttrice è dovuta intervenire più volte per sedare gli animi. Ecco cosa è successo.

Tema centrale del dibattito: il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrato pochi giorni prima a Venezia. Un evento mediatico e mondano che ha diviso l’opinione pubblica tra chi lo ha visto come una grande opportunità economica per la città lagunare e chi invece lo ha condannato come simbolo di un turismo elitario e invasivo.

Il dibattito esplode in studio

A scatenare la polemica è stata la difesa di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi nota attivista per i diritti civili, che ha elogiato l’evento di Bezos per la sua capacità di attrarre investimenti e dare visibilità all’Italia. Pascale ha criticato duramente l’attivista Tommaso Cacciari – volto noto del movimento No Space for Bezos – per il suo atteggiamento ostile verso i grandi eventi privati nei centri storici.

«Ma qual è il suo piano economico?», ha attaccato Pascale, rivolta a Cacciari. «Dare la caccia ai ricchi che creano indotto, occupazione e portano soldi in Italia? Se Jeff Bezos dovesse mai licenziare un milione e mezzo di dipendenti, chi li assume dopo?». Il tono si è fatto presto acceso, con accuse reciproche e interruzioni continue. Pascale ha proseguito: «La verità è che vi dà fastidio chi è più ricco. A lei non importa nulla di Venezia, altrimenti non si venderebbe la Coca-Cola a dieci euro nei bar».

Tommaso Cacciari, nipote dell’ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari e attivista impegnato contro l’overtourism, non ha esitato a rispondere con forza: «A me di Venezia non frega niente? Stia attenta a quello che dice: io ci vivo e mio figlio sta crescendo lì. Lei parla di una realtà che evidentemente non conosce». Cacciari ha quindi ribadito la posizione del suo movimento, che da tempo denuncia l’uso delle città d’arte per eventi esclusivi riservati a pochi privilegiati, spesso a scapito dei residenti e dell’identità dei luoghi.

Secondo l’attivista, il matrimonio del fondatore di Amazon ha comportato gravi disagi per la città: limitazioni alla viabilità, zone blindate, aumento dei prezzi e il rischio concreto che Venezia venga sempre più percepita come un parco giochi per miliardari, piuttosto che come una città viva.

Il clima in studio si è progressivamente infiammato, costringendo la conduttrice Manuela Moreno a intervenire più volte per riportare l’ordine. Dopo alcuni momenti di evidente tensione, la conduttrice ha dato la parola ad altri ospiti, tra cui il giornalista Stefano Zurlo e la scrittrice Barbara Alberti, cercando di stemperare la discussione. Francesca Pascale ha chiuso il suo intervento sottolineando che le critiche contro Bezos sono anche frutto di un populismo che alimenta l’invidia sociale: «Questo è il motivo per cui Giorgia Meloni è ancora al 30%. Voi fate solo ideologia. Io le tasse le pago, e non mi vergogno a dirlo».