Francesca Michielin in gara a Sanremo 2025: per l’ex vincitrice di X Factor si tratta della terza partecipazione al Festival

Francesca Michielin è una delle 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 in onda, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, in prima serata su Rai 1 con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti. L’annuncio ufficiale è stato dato, oggi, domenica 1 dicembre 2024, in occasione del Tg1 delle 13:30.

Francesca Michielin a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

Cantautrice e polistrumentista, tra le artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, ha all’attivo cinque album in studio. Nel 2022 ha festeggiato i 10 anni di carriera debuttando come scrittrice con il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e come conduttrice a ‘X Factor’ tornando dove tutto è iniziato con il trionfo del 2012. Con il brano ‘Nei tuoi occhi’, colonna sonora del film ‘Marylin ha gli occhi neri’, ha conquistato il grande schermo ottenendo la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Da grande amante della dimensione live – ha suonato in solo, sopra la techno, con la band, nei teatri, nei club e nei principali festival nazionali.

La giovane cantautrice ha atteso il verdetto, con molta trepidazione, a casa degli amatissimi nonni. Il nonno e la nonna, dopo l’annuncio di oggi di Carlo Conti, si sono sciolti in un pianto carico di emozione e gioia per l’ennesimo successo della nipote.

Francesca Michielin: i precedenti a Sanremo

Dopo il debutto nel 2016 con ‘Nessun grado di separazione’- brano con cui lo stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest -, la partecipazione nel 2021 con ‘Chiamami per nome’ in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra (di Emma in gara con ‘Ogni volta è così’), Francesca Michielin torna sul palco dell’Ariston in gara tra i Big.

Nel 2022, la cantautrice si è esibita proprio con Emma, nella serata dedicata alle cover, sulle note di ‘Baby one more time’, successo di Britney Spears.