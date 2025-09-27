Francesca Fialdini: età, fidanzato, dove vive, lauree, profilo Instagram. Carriera e vita privata della concorrente

Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate della tv italiana, oggi anche concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Originaria di Massa (Toscana) e nata nel 1979, ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Da quel momento ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo e dello spettacolo, lavorando in primis come collaboratrice per la redazione Esteri di Radio Vaticana, dov’è stata anche conduttrice nel 2004.

I primi passi in tv e il successo

La vera popolarità è però arrivata per lei dal 2005 al 2013, quando è stata inviata e conduttrice del notiziario del programma A sua immagine, in onda su Rai 1. Dopodiché ha condotto Videozine, una rubrica che si occupa di cinema e serie tv su Fox. Dal 2012 è invece stata inviata del programma Fictionmania. L’anno successivo ha invece condotto il Premio Strega, iniziando lo stesso anno la conduzione di Uno mattina in famiglia e poi quella di Unomattina, dov’è rimasta per tre anni. Nel 2016 ha pubblicato il romanzo Il sogno di un venditore di accendini.

Nello stesso anno è stata anche co-conduttrice dello Zecchino d’Oro e, dal 2017 al 2019, è tornata in Rai per la conduzione de La Vita in Diretta. Dal 2019 è arrivata al timone di Da noi… a ruota libera, che va in onda la domenica subito dopo Domenica In. Dal 2020 ha anche condotto Fame d’amore, un programma diviso in quattro puntate che parla di ragazzi con disturbi alimentari e del loro percorso di guarigione. Nel 2022 è stata la volta di Ci vuole un fiore, tv show che ha co-condotto insieme a Francesco Gabbani e che ha avuto al centro il tema dell’ambiente. Da gennaio 2021 è inoltre alla guida di Radio 2 a ruota libera.

Tra i suoi lavori recenti c’è stata anche la conduzione dello Junior Eurovision Song Contest insieme a Mario Acampa, e quella della nuova edizione de Le ragazze in onda su Rai 3. Fialdini è ufficialmente nel cast dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 partire dal 27 settembre.

La vita privata

La conduttrice è sempre stata molto riservata e ha sempre preferito tenere la sua vita personale distante dalle luci dei riflettori. Nel 2020, il sito Dagospia ha però indagato sulla sua situazione sentimentale e ha rivelato che lei sarebbe legata a Milo Brunetti, un odontoiatra di Lecce. La loro relazione sarebbe iniziata nel 2009. Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Confidenze, lei ha invece detto: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”.