Francesca Fagnani: età, biografia, carriera e 5 curiosità sulla giornalista di Belve

Il suo programma, Belve, è ormai diventato un cult. È qui che Francesca Fagnani si presenta nelle vesti di una padrona di casa per nulla accomodante, pronta a incalzare a suon di domande – e commenti – pungenti i personaggi che a turno vanno a prendere posto sull’ormai celebre sgabello del talk show di cui dal 2018 è curatrice e conduttrice (prima sul Nove e poi su Rai 2).

Strappare la maschera del personaggio per far emergere la personalità dell’ospite, anche nei suoi recessi più oscuri, quelli che non si portano bene in società. Questa la mission di Belve, il programma con il quale la giornalista romana ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Il format originale, incisivo e tagliente, le interviste vis-à-vis, lo stile ironico hanno consacrato Francesca Fagnani come uno dei volti televisivi più noti e apprezzati.

Francesca Fagnani, biografia in pillole della conduttrice di Belve

Sarebbe riduttivo però limitare la carriera di Francesca Fagnani al programma che l’ha resa nota al grande pubblico. Stiamo parlando di una professionista di lungo corso, con una formazione internazionale e un percorso di studi di prim’ordine alle spalle. Nata a Roma il 25 novembre 1976, la giornalista è laureata in Lettere e ha un dottorato in filologia dantesca. In più ha arricchito la sua formazione accademica con un anno di scambio presso la New York University.

Proprio nella sede Rai di New York ha inizio la sua carriera giornalistica. Dopo il rientro a Roma lavora a fianco di Giovanni Minoli fino al 2006 prima di passare a Annozero di Michele Santoro. Inizia a collaborare con il Fatto Quotidiano e la Repubblica. È realizzatrice de Il prezzo, programma televisivo in tre puntate trasmesso su Rai 3 nel 2018, che accompagna gli spettatori in un viaggio all’interno delle organizzazioni mafiose attraverso i racconti e le testimonianze di donne e ragazzi che ne hanno fatto parte.

Sempre nel 2018 parte sul Nove la prima stagione di Belve, programma curato e condotto dalla giornalista che dal maggio 2021 si è trasferito in Rai, passando dalla seconda serata delle prime sette edizioni al prime time serale. Ma non c’è solo Belve: Fagnani è opinionista ricorrente a Quarta Repubblica (Rete 4) e a Non è l’Arena (LA7). Scrive sulla testata online Fanpage.it.

Nel 2021 ha anche condotto una puntata de Le Iene e l’anno successivo ha sostituto per un breve periodo Geppi Cucciari a Un giorno da pecora su Radiouno. L’8 febbraio 2023 è stata co-conduttrice sul palco di Sanremo, nella seconda serata della kermesse canora più famosa d’Italia.

Cinque curiosità su Francesca Fagnani

Abbiamo ricordato, en passant, il periodo newyorchese della conduttrice di Belve. È proprio nel corso della permanenza nella Big Apple che Francesca Fagnani ha assistito in prima persona agli attentati dell’11 settembre al World Trade Center. Un evento epocale, che ha cambiato il mondo e anche la traiettoria professionale della giornalista, che si è sentita spinta verso il mondo della cronaca.

Da ormai dodici anni – dal 2013 – Francesca Fagnani si è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana. Alcune indiscrezioni hanno attribuito proprio a questa relazione la fine del matrimonio di Mentana. La giornalista ha rivelato in un’intervista di avere un ottimo rapporto con i quattro figli di Mentana, senza però che si possa parlare di una famiglia allargata.

Come detto, Francesca Fagnani non è solo Belve. In carriera si è spesa per la libertà di stampa e ha partecipato a iniziative contro la violenza sulle donne, prestando particolare attenzione a temi come il gap retributivo tra i sessi e le pari opportunità. Tra i temi trattati anche quelli legati al sistema penitenziario minorile. Le sono stati tributati anche diversi riconoscimenti. Tra questi il Premio Giornalistico Matilde Serao, il Premio Giornalistico Antonio Batani e il Premio Mario Sarzanini.

Francesca Fagnani ha anche pubblicato – ad aprile 2024 – Mala. Roma Criminale, un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata nella Capitale. La casa di produzione Fremantle ne ha successivamente acquisito i diritti per farne un adattamento cinematografico e una serie televisiva.