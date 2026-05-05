Francesca Fagnani e gli ospiti della prima puntata di Belve Crime, in onda questa sera 5 maggio 2026

La serata televisiva di Rai 2 si arricchisce del ritorno dello spin-off ideato e condotto da Francesca Fagnani, dedicato alle storie di cronaca nera

Belve Crime, il programma porta in primo piano le vicende di persone coinvolte in fatti criminali, alternando il racconto dei protagonisti, dei testimoni e dei colpevoli.

Ad aprire la puntata di questa sera, martedì 5 maggio 2026, c’è l’introduzione di Elisa True Crime, che delinea i contorni della storia prima del faccia a faccia negli studi televisivi.

Gli ospiti e le interviste di Francesca Fagnani

Tra gli ospiti della prima serata c’è Katharina Miroslawa, al centro del noto caso passato alla cronaca come il giallo di Parma. La vicenda riguarda l’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza, avvenuto tra l’8 e il 9 febbraio 1986 nel centro storico della città emiliana.

L’indagine all’epoca fece molto discutere per la figura della Miroslawa, ex ballerina di nightclub, accusata insieme al marito e al fratello di aver ucciso l’uomo per moventi economici.

Durante il confronto con la conduttrice, l’ospite ha espresso il proprio disappunto per la narrazione mediatica e giudiziaria che l’ha riguardata, sostenendo di essere stata penalizzata dal suo passato professionale.

La discussione ha toccato momenti di tensione quando l’intervistata ha sollevato questioni e dettagli che a suo avviso sarebbero stati trascurati nel corso delle indagini e del processo.