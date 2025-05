Francesca e Alessandro, chi sono i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 14

Anche per questa stagione televisiva è tornato l’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista, il famoso programma di Real Time che dà la possibilità a coppie – tra loro affini, secondo gli esperti – di sposarsi e di vivere un periodo di convivenza subito dopo le nozze. Nella nuova edizione, tra i protagonisti ci sono Alessandro e Francesca che, nel corso del programma, stanno avendo modo di capire se siano affini tra di loro e se il loro legame possa andare oltre e possa durare anche dopo la trasmissione. La loro presenza nel reality sta catturando l’attenzione di molti, anche perché sembrano essere molto simili agli occhi dei telespettatori.

Entrambi hanno un buon lavoro alle spalle e amano la semplicità. Ecco chi sono e cosa fanno i due protagonisti del programma.

Matrimonio a Prima Vista, chi sono Francesca e Alessandro

Lei – che si chiama Francesca Ricasoli – è originaria di Roma, ha 30 anni e di lavoro fa la commessa. Quando la redazione del programma le ha chiesto di raccontarsi, lei si è mostrata come una donna generosa e altruista ma anche un po’ introversa. Dice inoltre di essere non troppo propensa a condividere le proprie emozioni con gli altri, ma in passato ha vissuto un legame molto complicato con il suo corpo. La donna era infatti obesa e ha perso 80 kg nell’ultimo anno. Un risultato – questo – che le ha dato grandi soddisfazioni. Francesca è inoltre una donna molto indipendente e fiera di come sta proseguendo il suo percorso, anche perché si è sempre considerata sostenuta dalla famiglia, con cui ha un rapporto speciale. Francesca ha più volte confessato di amare molto l’arte: nel tempo libero dipinge, ascolta musica e scrive racconti.

Alessandro ha invece 37 anni ed è originario di Ciampino, vicino Roma, luogo in cui vive invece Francesca. Lui ha sempre lavorato nell’hotellerie ma ha deciso – negli ultimi anni – di cambiare la sua vita dopo aver realizzato il sogno del papà, cioè quello di aprire una società sportiva. L’uomo ama infatti molto il calcio e ha pensato di rendere realtà questo desiderio di suo padre, venuto a mancare circa 10 anni fa. Il protagonista di Matrimonio a Prima Vista è inoltre appassionato di animali.

Francesca e Alessandro, come prosegue la loro convivenza?

Alessandro Adriani e Francesca Riccasoli sono diventati marito e moglie nel corso del programma. Lui era inizialmente molto agitato e si è lasciato rimproverare dalla donna proprio durante le promesse nuziali perché l’ha interrotta più di una volta. Nonostante questo piccolo screzio, i due sono riusciti a voltare pagina anche se non sono riusciti a lasciarsi andare ad una vera intimità. Sono partiti per il viaggio di nozze nelle Azzorre, ma Alessandro ha notato che Francesca non gli ha chiesto niente a livello personale. Questo dettaglio lo fa riflettere sul fatto che lei non voglia conoscerlo meglio, ma la donna riesce a chiarirsi durante la notte a telecamere spente.