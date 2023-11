Francesca Bergesio: chi è la Miss Italia 2023

Ieri sera, a Salsomaggiore Terme, è stata incoronata la ‘Miss Italia 2023’. Ha il volto di Francesca Bergesio, già Miss Piemonte, che si è guadagnata la fascia di Guida Sicura.

Ha ricevuto, dalle mani della patron Patrizia Mirigliani, l’ambitissima corona. E’ stata scelta tra 40 finaliste da una giuria composta da Vittorio Sgarbi (presidente di giuria), Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli.

Età, Instagram, studi, lavoro di Francesca Bergesio Miss Italia 2023

È nata a Bra (CN) e risiede a Cervere (CN). Ha 19 anni, è alta 1,80, ha occhi e capelli marroni, ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Frequenterà la facoltà di Medicina. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Francesca si definisce una ragazza pacata e riservata e molto determinata. La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità. Spera in futuro di riuscire a conciliare il lavoro con le sue passioni. “Vorrei essere un medico (vorrei specializzarmi in cardiochirurgia) e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”, assicura la neo miss.

Il suo profilo Instagram @francesca.bergesio conta, ad oggi, oltre 14700 followers.

Francesca ha raccolto il testimone da Lavinia Abate, reginetta di bellezza dello scorso anno, e ‘Gatta Nera’ de ‘Il Mercante in fiera’, il quiz di Rai2 condotto da Pino Insegno.

La Bergesio è figlia di un importante politico della Lega. Il papà, infatti, è il senatore della Giorgio Maria Bergesio, membro anche della Commissione di vigilanza Rai.

Tornata, sui social, dopo la proclamazione, la reginetta di bellezza ha ringraziato tutti per il sostegno in questa nuova avventura:

“Ciao ragazzi. Finalmente ho ripreso in mano il telefono. Sto vivendo un sogno. Mi sembra del tutto surreale. Mi sento in un mondo parallelo. Ci tenevo a ringraziarvi tantissimo di cuore. Un bacione grande”