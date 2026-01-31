Terzo appuntamento stagionale con la Formula E che sullo stesso circuito della F1 a Miami, riaccende i motori: oggi prove, qualifiche e gara alle 20.05 in diretta

Formula E Miami oggi in tv: orario E-Prix 2026, dove vederlo e piloti italiani in pista

La Formula E torna in scena oggi sabato 31 gennaio con l’E-Prix di Miami 2026, terzo round della stagione 12 e ultimo appuntamento nel continente americano. La gara si disputa al Miami International Autodrome, lo stesso circuito che ospita il Gran Premio di Formula 1, con partenza alle 20.05 ora italiana. Nick Cassidy guida la classifica piloti, mentre il giovane italiano Gabriele Minì ha partecipato al rookie test con la Nissan. Diretta streaming su Sportmediaset.it, Eurosport e Discovery+, differita in chiaro su Canale 20.

Dove vedere la Formula E Miami in tv e streaming

L’E-Prix di Miami 2026 si corre oggi sabato 31 gennaio con partenza alle ore 20.05 italiane. Diretta streaming su sportmediaset.it, Eurosport e Discovery+. Differita in chiaro su Canale 20 alle 23.50. Le qualifiche si disputano oggi alle 15.40 in diretta su sportmediaset.it, Discovery+ ed Eurosport.

Il circuito del Miami International Autodrome

Per la prima volta nella storia della Formula E, l’E-Prix di Miami si disputa al Miami International Autodrome, lo stesso tracciato che ospita il Gran Premio di Formula 1 dall’interno dell’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins. Il circuito utilizzato è la configurazione Extended Mia Loop, da 2,3 km con 14 curve, più corta rispetto al layout completo da 5,4 km della F1.

Questa è la terza volta che Miami ospita un E-Prix nella storia della Formula E: la prima edizione si disputò nel 2015 sul circuito di Biscayne Bay con la vittoria di Nico Prost, mentre lo scorso anno l’evento si tenne all’Homestead-Miami Speedway con il successo di Pascal Wehrlein su Porsche.

I favoriti per l’E-Prix di Miami

Nick Cassidy guida la classifica piloti con 40 punti dopo le vittorie nelle prime due gare a San Paolo e Città del Messico. Il neozelandese della Citroën è il grande favorito, inseguito da Jake Dennis (Andretti) con 36 punti e dal campione in carica Oliver Rowland (Nissan) con 34.

Arrancano invece alcuni team ufficiali di grande livello come Porsche e Jaguar, quest’ultimo addirittura a secco di punti dopo due gare. L’appuntamento in Florida riveste particolare importanza per i team americani Andretti, Cupra Kiro e Ds Penske, desiderosi di ben figurare davanti al pubblico di casa anche per una questione evidentemente commerciale e di marketing.

Gabriele Minì al rookie test

Il ventenne pilota italiano Gabriele Minì ha partecipato venerdì al rookie test con la Nissan, una sessione di prove libere di 40 minuti riservata ai debuttanti. Un’importante opportunità per il giovane talento azzurro di mettersi in mostra nella massima serie elettrica.

La classifica piloti Formula E 2025-2026

1. Nick Cassidy (NZL) Citroën – 40 punti

2. Jake Dennis (GBR) Andretti – 36

3. Oliver Rowland (GBR) Nissan – 34

4. Pascal Wehrlein (GER) Porsche – 23

5. Edoardo Mortara (SWI) Mahindra – 18

6. Taylor Barnard (GBR) Ds Penske – 12

7. Nico Muller (SWI) Porsche – 12

8. Maximilian Gunther (GER) Ds Penske – 8

9. Sebastien Buemi (SWI) Envision – 7

10. Joel Eriksson (SWE) Envision – 6

Programma completo E-Prix Miami 2026

Sabato 31 gennaio

Ore 13.30 – Prove Libere 2

Ore 15.40 – Qualifiche (diretta sportmediaset.it, Discovery+, Eurosport)

Ore 20.05 – Gara (diretta sportmediaset.it, Eurosport, Discovery+)

Ore 23.50 – Differita gara su Canale 20