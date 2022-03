Il weekend imminente segna il ritorno della Formula 1 con il nuovo campionato mondiale che avrà inizio dal Bahrain, precisamente dal Bahrain International Circuit di Manama, teatro del primo Gran Premio della stagione.

La nuova stagione di Formula 1 andrà in onda su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutti i dettagli riguardanti la stagione motoristica di Sky sono stati svelati ufficialmente lo scorso 24 febbraio.

Per quanto riguarda il Gran Premio del Bahrain 2022, la programmazione ha avuto inizio giovedì 17 marzo con le interviste ai ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz realizzate da Federica Masolin e Carlo Vanzini.

Venerdì 18, invece, è stato il giorno della prima conferenza stampa piloti di questa nuova stagione e delle prime due sessioni di prove libere.

Oggi, sabato 19 marzo 2022, si entra nel vivo con la terza sessione di prove libere e soprattutto con le qualifiche, in onda alle ore 16. Domani, domenica 20, invece, sarà il giorno della gara che andrà in onda sempre alle ore 16. Sia le qualifiche che la gara andranno in onda anche in differita in chiaro su TV8, rispettivamente sabato e domenica, alle ore 21:30.

Di seguito, trovate tutti gli appuntamenti di questo fine settimana, riguardanti non solo la Formula 1 ma anche la Formula 2 e la Formula 3, in onda live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Formula 1: Gran Premio di Bahrain su Sky Sport

Sabato 19 marzo

Ore 10.40: Sprint Race F3

Ore 12: conferenza stampa Team Principal

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1 – Differita su TV8 alle 21.30

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.35: Sprint Race F2

Ore 18.45: Paddock Live Show

Domenica 20 marzo

Ore 9.40: Formula Race F3

Ore 11.35: Formula Race F2

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: Gara F1 – Differita su TV8 alle 21.30

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 20: Race Anatomy