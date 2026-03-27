Il weekend dei motori sta per entrare nel vivo, con eventi di grande rilievo per gli appassionati. Dal Giappone agli Stati Uniti, le emozioni della Formula 1 e della MotoGP sono pronte a tenerci incollati agli schermi. Per chi non vuole perdersi neanche un momento, ecco gli orari delle prove libere che apriranno le danze.Gran

Formula 1 e MotoGP tornano in pista: dove vedere le prove in tv e in streaming, tutti gli orari

Il weekend dei motori sta per entrare nel vivo, con eventi di grande rilievo per gli appassionati. Dal Giappone agli Stati Uniti, le emozioni della Formula 1 e della MotoGP sono pronte a tenerci incollati agli schermi. Per chi non vuole perdersi neanche un momento, ecco gli orari delle prove libere che apriranno le danze.

Gran Premio di Formula 1 Giappone, orari e dove vedere le prove in TV e Streaming

La Formula 1 fa tappa a Suzuka, con il Gran Premio del Giappone, che segna il terzo appuntamento della stagione. Le prove libere inizieranno nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo: Prove Libere 1 sono in programma alle 3.30 (ora italiana), mentre alle 7 si disputeranno le Prove Libere 2. Non finisce qui: venerdì notte, alle 3.30, ci sarà anche la Prove Libere 3, e sabato mattina, sempre alle 7, sarà il turno della qualifica per determinare la griglia di partenza.

Per seguire l’azione, basterà sintonizzarsi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Se preferite guardare in streaming, i canali sono disponibili anche su NOW e SkyGO. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.

Gran Premio MotoGP Stati Uniti, orari e dove vedere le prove in TV e Streaming

Nel frattempo, la MotoGP si sposta in Texas, ad Austin, dove la Prove Libere 1 prenderanno il via alle 16.400 (ora italiana) di venerdì 27 marzo, seguite dalle pre-qualifiche alle 20.55. Come per la F1, anche la MotoGP sarà visibile su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e SkyGo, per non perdere neanche un giro del motomondiale.

Un weekend che promette di regalare spettacolari sfide sia su quattro che su due ruote, con l’Italia protagonista attraverso i nostri piloti. Che si tratti di Formula 1 o MotoGP, gli appassionati possono prepararsi a seguire un altro capitolo di un 2026 che si annuncia entusiasmante, con Sky a portare l’emozione direttamente nelle case degli sportivi.