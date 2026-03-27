Formula 1 e MotoGP tornano in pista: dove vedere le prove in tv e in streaming, tutti gli orari
Il weekend dei motori sta per entrare nel vivo, con eventi di grande rilievo per gli appassionati. Dal Giappone agli Stati Uniti, le emozioni della Formula 1 e della MotoGP sono pronte a tenerci incollati agli schermi. Per chi non vuole perdersi neanche un momento, ecco gli orari delle prove libere che apriranno le danze.Gran
Il weekend dei motori sta per entrare nel vivo, con eventi di grande rilievo per gli appassionati. Dal Giappone agli Stati Uniti, le emozioni della Formula 1 e della MotoGP sono pronte a tenerci incollati agli schermi. Per chi non vuole perdersi neanche un momento, ecco gli orari delle prove libere che apriranno le danze.
Gran Premio di Formula 1 Giappone, orari e dove vedere le prove in TV e Streaming
La Formula 1 fa tappa a Suzuka, con il Gran Premio del Giappone, che segna il terzo appuntamento della stagione. Le prove libere inizieranno nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo: Prove Libere 1 sono in programma alle 3.30 (ora italiana), mentre alle 7 si disputeranno le Prove Libere 2. Non finisce qui: venerdì notte, alle 3.30, ci sarà anche la Prove Libere 3, e sabato mattina, sempre alle 7, sarà il turno della qualifica per determinare la griglia di partenza.
Per seguire l’azione, basterà sintonizzarsi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Se preferite guardare in streaming, i canali sono disponibili anche su NOW e SkyGO. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.
Gran Premio MotoGP Stati Uniti, orari e dove vedere le prove in TV e Streaming
Nel frattempo, la MotoGP si sposta in Texas, ad Austin, dove la Prove Libere 1 prenderanno il via alle 16.400 (ora italiana) di venerdì 27 marzo, seguite dalle pre-qualifiche alle 20.55. Come per la F1, anche la MotoGP sarà visibile su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e SkyGo, per non perdere neanche un giro del motomondiale.
Un weekend che promette di regalare spettacolari sfide sia su quattro che su due ruote, con l’Italia protagonista attraverso i nostri piloti. Che si tratti di Formula 1 o MotoGP, gli appassionati possono prepararsi a seguire un altro capitolo di un 2026 che si annuncia entusiasmante, con Sky a portare l’emozione direttamente nelle case degli sportivi.