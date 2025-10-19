Formula 1, GP USA ad Austin 2025: tensione al massimo, McLaren in vantaggio ma

La pista texana del Circuit of the Americas ospita la 19esima tappa della stagione di Formula 1, Dopo una Sprint spettacolare (e caotica), il weekend del GP si apre con tutti gli occhi puntati su Oscar Piastri, Lando Norris e sul ritorno in corsa di Max Verstappen. La Ferrari e fa quello che può

Weekend cruciale per la stagione di F1 2025. Il circus è arrivato in Texas al Circuit of the Americas di Austin, teatro della 19esima gara stagionale, con l’atmosfera tesa e carica di significato. La McLaren F1 ha già messo in cassaforte il titolo costruttori, ma ora si gioca tutto sulla corsa al titolo piloti.

Oscar Piastri guida la classifica, Lando Norris è alle sue spalle, con Max Verstappen, vittorioso ieri nella Sprint che non molla. Austin è storicamente uno dei momenti più iconici dell’anno: salite ripide, alte velocità, pubblico americano coinvolto fino all’ultimo spettatore.

Formula 1, Austin: la sprint di ieri

La Sprint ha già dato segnali forti: Max Verstappen ha conquistato la vittoria, approfittando di un’improvvisa collisione al via tra Piastri e Norris protagonisti di un duello eccessivo tra due compagni di squadra, un episodio che ha alimentato voci di tensione interne alla McLaren e ha riacceso le speranze Red Bull nella corsa al titolo piloti.

Qualifiche e sprint sono diventate ancora più decisive: la pole conquistata da Verstappen rafforza ora la sua candidatura al successo in prova con un distacco in classifica che si è fatto più corto visto che entrambe le McLaren sono rimaste a secco. Secondo Russell, terzo Sainz che riporta finalmente la Ferrari sul podio con Hamilton quarto.

La gara: griglia di partenza

La superiorità di Verstappen si è poi confermata nelle qualifiche che hanno visto l’ex campione del mondo davanti a tutti con tre decimi di vantaggio su Norris e Leclerc, a un passo dalla prima fila. A seguire Russell, Hamilton, Piastri e Kimi Antonelli. Nessuna grave conseguenza per Hadjar che ha distrutto la sua Racing Bulls provocando una lunga bandiera rossa.

Cosa serve per vincere ad Austin

Il tracciato del COTA richiede vetture con buona velocità pura sui lunghi rettilinei, ottimo bilanciamento in curva e gestione delle gomme in condizioni di forte stress termico (le temperature previste superano i 30 °C). Inoltre, l’undercut, la gestione del degrado e le fasi di Safety Car saranno variabili chiave.

Oscar Piastri guida la classifica piloti e arriva lanciatissimo ma parte dalla terza fila, e la concorrenza con un Lando Norris secondo in classifica e in griglia, affamato e veloce, potrebbe finire per costare cara a entrambi. Max Verstappen è attualmente quarto in classifica ma in rimonta e in Austin ha già dimostrato di saper vincere. Secondo i bookmaker oggi l’olandese è il vero favorito.

Prospettive per la Ferrari

La Ferrari arriva ad Austin con la speranza di dare uno scossone alla stagione. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno mostrato qualche segnale positivo ma in passato la differenza tra prove e gran premio è spesso stata impietosa. Il COTA è un tracciato che potrebbe portare benefici: se la macchina risponde e la squadra entra nella giusta mentalità, un podio è alla portata.

Classifica Piloti

Oscar Piastri (McLaren) – 336 pt

Lando Norris (McLaren) – 314

Max Verstappen (Red Bull) – 281

George Russell (Mercedes) – 244

Charles Leclerc (Ferrari) – 177

Classifica Costruttori

McLaren – 650 pt

Mercedes – 333

Ferrari – 307

Red Bull – 300

Calendario prossime gare

24-26 ottobre 2025 – GP Messico

7-9 novembre 2025 – GP Brasile

21-23 novembre 2025 – GP Las Vegas

28-30 novembre 2025 – GP Qatar

5-7 dicembre 2025 – GP Abu Dhabi