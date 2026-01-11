Forbidden Fruit trame turche: il colpo di scena inaspettato

Inizio anno piuttosto agitato per i protagonisti di Forbidden Fruit. Le ultime puntate andate in onda a gennaio hanno assistito al grave ferimento del piccolo Erim, colpito alla milza da uno sparo esploso da Mustafa, giunto a villa Argun per spillare soldi al genero Halit. Per salvarlo si è reso necessario un delicato intervento chirurgico.

Una volta uscito dall’ospedale il ragazzino ha detto a suo padre di non voler più abitare con lui, non sentendosi al sicuro nella tenuta. Nel frattempo Halit ha allontanato in malo modo la suocera Asuman, che si era presentata in ospedale per vedere Erim. Il magnate la considera responsabile per quanto accaduto al figlio. Un comportamento che ha fortemente scosso Yildiz.

Forbidden Fruit, spoiler turchi: l’inaspettato colpo di scena sconvolge le trame della soap

La crisi tra Halit e Yildiz finirà per rivelarsi più grave del previsto. Lo rivelano le anticipazioni delle puntate turche di Forbidden Fruit prossimamente in onda su Canale 5. La sorella di Zeynep deciderà di consegnare a Halit le carte del divorzio dopo aver capito che non intende rinunciare a Sahika malgrado quest’ultima abbia scambiato suo figlio Halitcan in ospedale.

La decisione definitiva arriverà quando Yildiz metterà al mondo Halitcan, il figlio avuto con Halit. La bionda protagonista si convincerà che Sahika deve aver sostituito suo figlio con il bimbo di un’altra coppia in partenza alla volta dell’Australia. La donna rifiuterà di trasferirsi col figlio a villa Argun vista l’indisponibilità di Halit a lasciare Sahika.

Yildiz a quel punto proverà a elaborare un piano per sbarazzarsi della rivale. La figlia di Asuman chiederà a Halit di parlare con lui in ufficio. Sarà l’occasione per presentare al marito i documenti del divorzio, già pronti per la firma. Colto di sorpresa, Argun prenderà tempo per far leggere prima le carte dal suo legale di fiducia.

Al suo avvocato Halti farà presente di non essere mai stato lasciato da qualcuna delle sue mogli precedenti. Per questo motivo la richiesta di divorzio da parte di Yildiz lo ha precipitato in una crisi profonda. Sahika capirà che Argun stenta a concedere il divorzio alla sua rivale. A sua volta la sorella di Kaya penserà a una trappola per incastrare Yildiz.

Sahika farà credere a Halit che sua moglie intrattiene una relazione clandestina con Emir, lasciando intendere di averli sorpresi insieme. Ma i suoi intrighi non avranno successo. Yildiz infatti si accorgerà delle sue macchinazioni e andrà al contrattacco.

La donna sarà pronta a farsi trovare dal marito in compagnia di Emir, Lila, Zehra e Asuman a prendersi cura di Halitcan. Così facendo riuscirà a convincere il ricco imprenditore che tra lei e Emir c’è soltanto un rapporto di amicizia, con buona pace del diabolico piano ordito da Sahika.