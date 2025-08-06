Forbidden Fruit, anticipazioni: matrimonio distrutto, cosa viene a galla

Promette grandi cose la seconda stagione di Forbidden Fruit. Fino all’8 agosto 2025, la soap opera turca torna in onda su Canale 5, ogni giorno alle 14.10, per arricchire il pomeriggio televisivo degli italiani.

Gli episodi saranno anche disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, per permettere a tutti di non perdersi nemmeno un momento di questa appassionante trama. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dei prossimi giorni

La puntata che andrà in onda tra qualche ora segna il ritorno di Zeynep dagli Stati Uniti, pronta a sostenere la sua amica Yildiz. Con la sua assistenza, Zeynep inizia anche a cercare un nuovo lavoro, ma il suo cammino non si presenta facile. Alihan, nel frattempo, sta per partire per incontrarla, ma viene fermato all’ultimo momento da Hakan. Zehra, nel tentativo di riavvicinarsi a suo padre, organizza una cena con lui e Sinan, alla quale partecipa anche Zerrin, che sfrutta l’occasione per far incontrare Alihan con Lal. Yildiz, tuttavia, si sente sempre più esclusa dalla famiglia di Halit, arrivando a scoprire che lui ha trascorso una serata con i figli senza invitarla. Con il cuore spezzato, Yildiz prende una decisione drastica: chiede il divorzio. Halit, però, la sorprende organizzando un finto rapimento e portandola su uno yacht per proporle una luna di miele, nella speranza di salvare il loro matrimonio e ricominciare da zero.

Il clima teso si intensifica ulteriormente domani, 7 agosto. Zeynep, frustrata dalle difficoltà sul lavoro, scopre che Alihan ha comprato l’azienda solo per continuare a lavorare con lei. Questo porta Zeynep a prendere la decisione di licenziarsi. Nel frattempo, Zerrin chiede aiuto ad Alihan per trovare un impiego per Hira, la figlia di un’amica, e la giovane pilota resta sorpresa nello scoprire che la sua assunzione alla Falcon Airlines è stata possibile solo grazie a una raccomandazione. La madre di Cem e Lal, intanto, ha un infarto e viene ricoverata in ospedale. Durante il ricovero, Zeynep e Alihan si incontrano di nuovo, con lui che continua a provocarla per capire se provi ancora qualcosa per lui.

Nel gran finale della settimana, Yildiz si prepara a traslocare nella sua nuova casa, ma si trova di fronte alla necessità di raccogliere dei soldi per pagare Sengul. Con l’aiuto di Defne, scopre un metodo per sottrarre denaro a Halit, utilizzando dei falsi pagamenti con la carta di credito. Nel frattempo, Ender accetta di fuggire con Sinan, ma i due amanti rischiano più volte di essere scoperti. Sinan riesce a cavarsela ogni volta, ingannando anche Zehra, che continua a non sapere nulla della relazione tra i due.