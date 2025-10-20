Forbidden Fruit, anticipazioni fino al 24 ottobre: le nuove puntate e i colpi di scena

Una delle soap operas turche che ha maggiormente appassionato il pubblico è senza ombra di dubbio Forbidden Fruit, che va in onda tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – alle ore 14.10 su Canale 5. Racconto che regista puntata dopo puntata ascolti davvero importanti, secondo le anticipazioni delle prossime puntate, assisteremo a una serie di colpi di scena.

Negli appuntamenti dal 20 al 24 ottobre 2025 vedremo la crisi di un personaggio, verranno fuori anche delle foto compromettenti che metteranno in difficoltà un altro personaggio e ci saranno molte altre sorprese.

Anticipazioni Forbidden Fruit, cosa accadrà ad Alihan

Nelle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre, vedremo che Ender non ha alcuna intenzione di fermarsi per ottenere ciò che vuole, ha compreso che Irem potrebbe essere per lei una valida alleata e deciderà di utilizzarla per raggiungere i suoi obiettivi. Intanto, però, il gioco con Alihan e Metin sarà portato alla luce e questo creerà non poco scompigli.

La malizia di questo personaggio non si fermerà qui, secondo le anticipazioni della soap opera turca, Ender farà di tutto per far naufragare il matrimonio tra Kemal e Zehra e per riuscirci proverà ad avere l’aiuto di Yildiz, che – seppur con qualche esitazione – alla fine non si tirerà indietro, del resto Ender è abilissima a sfruttare le persone solo per raggiungere i suoi fini. Intanto Zeynep dovrà affrontare un momento complesso con Alihan, dopo aver incontrato il suo ex – inaspettatamente – al ristorante, farà finta che Dundar è il suo nuovo compagno, il ragazzo alla fine deciderà di aiutarla a mettere in scena questo piano per far ingelosire il suo ex. Vedere la sua ex con un altro e sapere che si sarebbe ufficialmente fidanzata, metterà in crisi Alihan, che dovrà fare i conti con questa realtà.

Ma presto la notizia di questo presunto fidanzamento inizierà a circolare e creerà non poco scompiglio. Intanto nelle prossime puntate di Forbidden Fruit vedremo Zehra alle prese con uno scandalo mediatico poiché è stata fotografata a un evento mondano ubriaca, gli scatti saranno pubblicati sui vari giornali, suscitando un certo imbarazzo. Il padre, infatti, la riprenderà duramente, sarà Ender l’unica persona che le starà vicino, spingendola a riflettere su cosa provi per Kemal. Quanto accaduto potrebbe spingere la ragazza a prendere drastiche decisioni per il suo futuro.

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, quindi, non mancheranno interessanti colpi di scena, nell’ultimo appuntamento andato in onda venerdì 17 ottobre, abbiamo visto Ender sempre più intenzionata a porre fine al matrimonio di Kemal e Zehra. La stessa Ender ha spinto Alihan a organizzare un incontro a cena con Hakan, con la speranza che venisse anche Irem. Quest’ultima ha incontrato la cugina Zeynep e dal loro incontro sono emersi ulteriori dubbi sul suo reale rapporto cn Alihan.