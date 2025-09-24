Forbidden Fruit, 2 stagione: notte di passione tra Tasdemir e Ender

Nelle scorse puntate di Forbidden Fruit la notizia del tutto inaspettata del matrimonio tra Endert e Alihan è piombata come un fulmine a ciel sereno. Tuttavia le nozze che hanno decretato la fine del fidanzamento tra Tasdemir e Zeynep e sconvolto Erim hanno ben poco di romantico. A unire i due sposi, infatti, sono state esclusivamente la convenienza e la voglia di vendicarsi di Halit.

Alihan ha anche un altro ottimo motivo oltre a quello economico – le nozze gli hanno dato la maggioranza delle azioni della Falkon Aviation – per detestare Halit: la storia d’amore avuta anni prima dal ricco magnate con sua madre Fusun. I prossimi episodi della seconda stagione della dizi assisteranno a quella che avrà tutte le parvenze di una notte di passione tra i due sposi per interesse. Ma si scoprirà presto che le cose non stanno come sembrano.

Forbidden Fruit 2, anticipazioni: notte di passione tra Alihan e Ender?

Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano che Ender farà credere a Alihan di aver passato una notte di passione con lui. Ma si tratterà soltanto di un altro piano diabolico della donna. Halit infatti rivelerà a Alihan di non essere stato affatto l’amante di sua madre, Fusun. La vera tresca aveva come protagonista Tuncer, il suo ex socio da pochi giorni.

La rivelazione di Halit provocherà forti sensi di colpi in Alihan che gli prometterà di mettere fine al matrimonio con Ender nel più breve tempo possibile. Il giovane imprenditore riuscirà anche a riconciliarsi con Zeynep, che accetterà di ricominciare da capo con lui. A mettere i bastoni tra le ruote ci sarà però proprio Ender.

La donna si opporrà al divorzio facendo presente ad Alihan di considerare nullo l’accordo con il quale dichiarava di non volersi opporre alla richiesta di separazione. Il patto, preciserà Ender, è stato sottoscritto quando lei era scioccata per l’incidente di suo figlio Erim. La donna minaccerà poi Alihan di avere tutte le intenzioni di usare questa informazione in tribunale.

Alihan proverà a rassicurare Zeynep. La ragazza però sentirà di essere stata tradita ancora una volta e lo caccerà via in malo modo. Alihan così finirà per bere più del dovuto per consolarsi durante una cena con Hakan, a sua volta deluso per il naufragio della storia con Irem. A questo punto entrerà in gioco Ender con il suo piano diabolico.

La donna spoglierà Alihan dei vestiti una volta rincasato e lo metterà a letto. Ender poi approfitterà dell’occasione per scattarsi delle foto in sottoveste vicino a Tasdemir. L’indomani l’ex moglie di Halit farà credere a Alihan di aver trascorso una notte di passione insieme a lui. Il giovane non ricorderà nulla e abboccherà alla messinscena, temendo di potersi essere spinto oltre con Ender dopo aver alzato troppo il gomito.

Tasdemir a quel punto farà le valigie e se ne andrà ad alloggiare in albergo. Ender nel frattempo custodirà le foto compromettenti nel suo telefonino, pronta ad usarle per imbastire uno dei suoi piani loschi. Del resto nelle ultime puntate Zerrin aveva faticato a credere alla versione del fratello, convinta che lo scaltra Ender lo avesse manipolato.