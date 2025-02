Nel nuovo programma, in onda in primavera, Bastianich e un personaggio famoso ospite di puntata assaggeranno quattro varianti della stessa ricetta per eleggere la migliore

Foodish, Joe Bastianich torna in tv con un nuovo programma di sfide culinarie per Tv8

Se siete fan di 4 Ristoranti o di 4 Hotel, Tv8 sta lavorando a quella che potrebbe diventare la vostra prossima passione: Foodish è infatti il nuovo format da poco annunciato dal canale free del bouquet di Sky, che vedrà alla conduzione un volto più che noto per gli abbonati alla pay tv e non solo, ovvero Joe Bastianich.

Quando inizia Foodish?

La data di partenza del programma non è ancora stata resa nota, ma da Tv8 confermano il debutto per la prossima primavera, nella fascia di access prime time. Nei prossimi mesi, dunque, Tv8 potrà avere due format nuovi di zecca: oltre a Foodish, infatti, debutterà anche Casa contro Casa.

Come funziona Foodish?

Il meccanismo di Foodish, oltre a essere molto semplice, è anche in parte simile ai già citati 4 Ristoranti e 4 Hotel (che non a caso sono prodotti da Banijay Italia, dietro anche questo nuovo programma). Bastianich, infatti, girerà lungo varie città d’Italia per assaggiare quattro varianti della stessa ricetta, un piatto forte del luogo in cui si trova e che ne racconti la storia e la tradizione.

Nel farlo, Bastianich non sarà da solo, ma accompagnato da un personaggio famoso, legato in modo particolare a quella città, alla ricetta di puntata o a un altro tema specifico. Insieme, i due assaggeranno le quattro varianti dello stesso piatto proposto da quattro concorrenti per decretare, a fine puntata, la migliore ricetta. Una sfida “uno contro uno” che porterà ad assegnare il grembiule di Foodish al vincitore.

Foodish, casting

Trattandosi di sfida tra quattro concorrenti, è inevitabile che si sia alla ricerca di chi voglia mettersi alla prova con questo nuovo programma. In particolare, si cercano titolari di ristoranti, food truck, bistrot e pub che abbiano nel menù un piatto che considerano un cavallo di battaglia. Gli interessati possono compilare il modulo online a questo link.