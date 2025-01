Un nuovo format, in onda in primavera, dedicato alle case di lusso, per tenere il passo con Case a prima vista: il settore immobiliare gode di ottima salute in tv, ma resta lontano dalla realtà

Mettetevi comodi, o al riparo, decidete voi: la guerra tra agenti immobiliari e format a loro dedicati sembra essere appena cominciata. Se il successo di Casa a prima vista su Real Time è cosa ormai nota a tutti, ora c’è chi ha intenzione di attingere a quello stesso bacino di pubblico affezionato alla ricerca spasmodica di una casa (spesso sognando di potersela permettere e non di più) con un programma nuovo di casa, o così pare. Si chiamerà Casa contro casa, infatti, il nuovo format appena annunciato da Tv8, in onda in primavera.

Chi conduce Casa contro Casa?

Più che un conduttore, Casa contro casa avrà una guida, un vero esperto nel panorama del real estate di lusso: Fabrizio Zampetti. Con oltre 11.400 follower su Instagram, Zampetti ha fatto dell’immobiliare di lusso una vera e propria mission: “Fabrizio Zampetti è un vincente perché è un sognatore”, si legge sul suo sito ufficiale. “Sogna in grande e non pone limiti a quanto lontano si possa arrivare. Fa una cosa ogni giorno che lo avvicinerà al raggiungimento dei suoi obiettivi. Tuttavia, sogna con un piano perché, senza un piano, un sogno è solo un desiderio”.

Ad oggi, a Zampetti sono state dedicate quattro pubblicazioni, mentre la rivista “Casa ed eleganza”, dedicata a cultura, dimore di lusso, design, eccellenza, è stata finanziata da lui stesso dopo che otto anni fa Gianluca Piroli, direttore creativo di Acmesign, gli ha proposto l’idea di una rivista senza pubblicità e sensazionalismi, che fosse godibile nella lettura e capace di diventare oggetto da collezione. Il primo numero è uscito nel 2020, in pieno lockdown.

Come funziona Casa contro Casa?

Il format di Casa contro Casa vedrà quindi Zampetti centrale nel suo ruolo. Sarà lui, infatti, viaggiando nelle principali località italiane, ad aiutare un suo cliente a scegliere la casa giusta per le proprie esigenze. In gara ci saranno tre intriganti proposte abitative di altrettanti agguerriti agenti, ma solo una sarà proclamata la casa perfetta.

Casa contro Casa, casting

Il programma è una produzione originale Banijay Italia, che da tempo ha avviato i casting: a questo link il modulo da compilare online per candidarsi a protagonista di una delle puntate.

Sempre più case in vendita in tv, e la realtà è sempre più lontana

Casa a prima vista fa sognare ad occhi aperti il pubblico: il motivo del successo di questo format, oltre che nella capacità della produzione di individuare agenti immobiliari capaci di diventare anche personaggi tv immediatamente, sta proprio nel mettere da parte le ansie che l’acquisto di una casa genera in chiunque si approcci al settore.

Ma è fin dai tempi di Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente (con l’indimenticata Paola Marella) che il mondo dell’immobiliare genera un fascino tutto suo in tv. Perché, in fondo, un po’ come con la cucina, quando si parla di case da acquistare non si può non avere un opinione a riguardo: ogni ha dei gusti specifici, delle idee su come muoversi, delle strategie, anche, su come raggiungere il proprio obiettivo.

Eppure, Casa a prima vista prima e Casa contro Casa poi sembrano distaccarsi dalla realtà in cui vivono loro telespettatori di riferimento: in un’epoca in cui il caro affitti è più che un fenomeno ma un problema che affligge buona parte degli italiani e in cui trovare casa in alcune città è più difficile di fare 6 al Superenalotto, questi programmi creano un mondo utopico in cui tutto va bene e la preoccupazione maggiore sta nel fare una scelta, qui e ora, senza preoccuparsi del dopo.

Ecco perché questi programmi s’incastrano benissimo nella tv di oggi: offrono una realtà che non esiste, o che esiste per pochi, lasciando agli altri l’unico lusso che programmi di questo tipo mettono a disposizione davvero di tutto: sognare a occhi aperti.