Dopo le finali di Europa (Rai1), Conference (Tv8) e Champions (Canale 5) in diretta tv in chiaro, è la volta della finale di playoff di Serie C. Evento decisamente meno affascinante e prestigioso, ma di discreto richiamo per gli appassionati di calcio. Foggia-Lecco si giocherà questa sera in Puglia allo stadio Zaccheria (tutto esaurito) con calcio di inizio alle ore 21.30. La partita, valida per l’andata della finale di playoff di Serie C, potrebbe dare una importante indicazione sulla squadra che otterrà la promozione in Serie B.

Foggia-Lecco sarà trasmessa in diretta su Rai2 con telecronaca di Giuseppe Galati e commento tecnico di Andrea Mantovani. A bordocampo questa sera ci sarà Alessandro Pirozzi, che si occuperà anche dalla conduzione della rubrica C siamo in onda nel pre e post partita su Rai Sport (dalle 21 e dalle 23.30). Con lui ci sarà nel ruolo di opinionista l’ex calciatore Roberto Rambaudi. Coordinamento giornalistico: Paolo Ciotti (curatore della rubrica C Siamo).

Il match sarà proposto live anche su Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Polizzi.

Anche il ritorno della partita, previsto domenica 18 giugno con calcio di inizio alle ore 17.30, sarà visibile su Rai2 e sui canali Sky.

Non è assolutamente la prima volta che una gara di Serie C guadagna la platea televisiva della generalista. Lo scorso anno, per esempio, la sfida di ritorno, quella decisiva, tra Palermo e Padova (ebbero la meglio i siciliani) fu trasmessa su Rai2 con una media di 1.380.000 telespettatori e la share del 8,64%. Un dato che evidentemente ha convinto la tv pubblica a ospitare su Rai2 sin dall’andata il playoff che determinerà la squadra che dopo l’estate giocherà nel campionato di Serie B insieme alle già certe di promozione Reggiana, Pescara e Virtus Entella.