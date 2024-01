Si è molto parlato in questi giorni di ascolti in calo dei telegiornali, qui oggi ci vogliamo occupare delle due principali testate giornalistiche nazionali

Focus ascolti: Telegiornali in calo? Tg1 e Tg5 no

Si è parlato tanto in questi giorni dei dati di ascolto dei telegiornali resi noti dal quotidiano romano Repubblica. Dei numeri che secondo il giornale del gruppo Gedi farebbero registrare un calo di telespettatori rispetto al passato. Ci sono già state precisazioni da parte del Tg5 annoverato dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari nel gruppo di testate televisive con ascolti in flessione.

La risposta del Tg5 al pezzo di “Repubblica”

Nel corso dell’edizione di ieri sera della principale testata giornalistica di Mediaset si è voluto rispondere al pezzo di Repubblica con un servizio che ha voluto sottolineare come le bordate arrivino da un quotidiano cui i dati di vendita sono in calo, cosi come sono in calo le vendite in edicola dell’altro quotidiano del gruppo, ovvero La Stampa. Come dire si guarda fuori quando in realtà si dovrebbe guardare all’interno delle proprie mura domestiche. Qui ora vogliamo darvi conto dei numeri del Tg1 e del Tg5 di questi primi giorni del 2024. Facendo anche un confronto con gli ascolti di inizio 2023. Vedremo che entrambi i telegiornali fanno registrare ascolti in crescita.

Telegiornali in calo? I numeri del Tg1 che cresce

In questo inizio d’anno il Tg1 delle ore 20, ovvero l’edizione principale, ottiene una media del 25,6% di share in crescita di un punto virgola tre rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Scendono di un soffio Tg2, Tg3, Studio aperto e Tg4, con una leggera crescita dello 0,4% di share del telegiornale di La7. In valori assoluti la media del Tg1 di questo inizio d’anno è di 4.966.000 telespettatori, mentre lo scorso anno, nei primi 8 giorni del 2023, la media si era fermata a 4.723.000 telespettatori.

In crescita anche il Tg5

Dati quindi in crescita questi del Tg1 rispetto all’anno scorso. Anche il Tg5 delle ore 20 risulta essere in crescita. Quest’anno ottiene infatti finora una media di 4.023.000 telespettatori ed il 20,25% di share, mentre ad inizio 2023 ne totalizzava 3.822.000 con il 19.98% di share. Il Tg5 delle ore 20 poi sale al 23,74% di share nel target 25-54 anni, ottenendo lo share più alto nella fascia 45-54 anni, dove arriva al 24,57%.

La sfida dei target fra Tg1 e Tg5

Il Tg1 invece ottiene il 31,96% di share fra gli over 65, ma sfonda il muro del 23% di share anche nella fascia 15-34 anni. Per quel che riguarda il sesso Tg1 ottiene il 27,68% di share nel pubblico femminile. a fronte del 22% dei maschietti. Il Tg5 distribuisce più equamente il suo pubblico con il 19,72% di share fra gli uomini ed il 19,56% fra le donne. Il Tg1 fa il pieno fra i laureati con il 28% di share a fronte del 12,11% del Tg5.