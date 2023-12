Focus ascolti: Tg1 delle 20 resta il più visto, mentre la testata raccoglie consensi sui social network

Con uno share di media in questo autunno televisivo che si fissa al 24,40% pari a 4.640.000 telespettatori il Tg1 delle ore 20 resta il telegiornale più visto della sera della televisione italiana. Segue a quasi cinque punti di distanza il Tg5 che ottiene una media del 19,60% di share e 3.765.000 telespettatori. Il telegiornale della prima rete della Rai dunque resta il più visto, ma c’è da registrare, oltre al primato dell’Auditel, anche dei dati relativi alla presenza sul web e sui social network del Telegiornale fondato da Emilio Rossi.

Il Tg1 sui social network

Dall’11 novembre al 3 dicembre, sulle piattaforme Facebook, Instagram, X e Tiktok, il traffico organico del Tg1 (senza sponsorizzazioni) conta 12 milioni di visualizzazioni con un trend giornaliero in aumento a fronte di 489 post pubblicati. Ma vediamo l’esame social per social:

Il Tg1 su Facebook

Su Facebook sono 2.1 milioni di contenuti visualizzati. Questo è il parametro “copertura”: significa che 2.1 milioni di utenti almeno visto almeno una volta un contenuto per almeno 3 secondi nella loro home di Facebook. Ben 1.2 milioni di visualizzazioni dei video dai 3 secondi in poi. L’89% delle visualizzazioni totali dei video deriva da un pubblico di non follower. Vuol dire che i contenuti del Tg1 hanno “bucato” la propria fan base e hanno fatto presa su utenti che non seguivano già la pagina. Il miglior post del mese, secondo le metriche relative a diffusione e interazioni, è il video del servizio del Tg1 in cui viene intervistato (per la prima e ultima volta) il padre di Filippo Turetta.

Instagram, TikTok e X

Passando ad Instagram sono 5.5 milioni di visualizzazioni di video, 189.000 interazioni totali. Più dell’80% degli account raggiunti (copertura) nel periodo di riferimento sono non follower. Più del 70% degli account che hanno interagito sono non follower, 3.9 milioni di follower in più ottenuti nel periodo di riferimento. Il miglior post del mese, il video dell’annuncio di Fiorello come co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Quanto a X (ex Twitter) rispetto ad appena 178 post pubblicati, le visualizzazioni sono stati 2,7 milioni, con 2.1 milioni di visualizzazioni video. La vera scommessa è stata puntare su TikTok, quasi 2 milioni di visualizzazioni video con 55 post in un periodo molto più breve essendo stato attivato per ultimo.

Insomma un Tg1 che oltre a mantenere la leadership nel tradizionale (e più numeroso) bacino televisivo certificato ogni mattina da Auditel, si inizia a muovere, con ottimi consensi e numeri interessanti, anche nel variegato oceano del web, social network inclusi. La sfida pare quella di creare post personalizzati per ogni tipologia di social e di ampliare così l’offerta informativa tradizionale del Tg1. Insomma, non una semplice riproposizione dei servizi andati in onda del Tg, ma la creazione di contenuti ad hoc e pare che gli utenti apprezzino.