Gli ascolti tv del lunedì, con un’altra difficile puntata de L’Isola dei Famosi, un nuovo appuntamento con GialappaShow e un nuovo episodio de Il Clandestino. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il Clandestino ha registrato 3.145.000 telespettatori, share 15,83% nella prima puntata e 2.737.000, 16,67% nella seconda, in seconda serata, per una media di 2.943.000, 16,3%. Su Canale 5 L’isola dei famosi (live) ha ottenuto 2.114.000, 16,57%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.659.000, 9,78%. Su Italia 1 il film Homefront ha registrato un netto di 1.514.000 telespettatori, share 8,11%. Su La7 100 minuti ha ottenuto 758.000, 4,15%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 752.000 telespettatori, share 5,19%. Su Tv8 GialappaShow è stato visto da 717.000 telespettatori, share 4,09%. Su Rai 3 Far West ha ottenuto nella presentazione 543.000, 2,63%, e nel programma 626.000, 3,72%. Su Nove Cash or Trash – Speciale Prime Time ha registrato 368.000 telespettatori, share 1,95%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.554.000, 23,36%; Affari Tuoi 5.350.000, 25,65%; Striscia la notizia su Canale 5 3.258.000 telespettatori, share 15,64%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 572.000 telespettatori, share 2,71% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.046.000, 5,82% e a seguire La gioia della musica 865.000, 4,51%, Il cavallo e la torre 1.130.000, 5,69%; Un posto al sole 1.701.000, 8,09%. NCIS su Italia 1 registra 1.411.000 telespettatori, share 6,84% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 642.000 telespettatori, share 3,14%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.675.000 telespettatori, share 8%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto 382.000 telespettatori, share 1,86% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 461.000 telespettatori, share 2,25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L'Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.690.000, 23,40%, e nel game un netto di 4.030.000, 26,79%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.671.000 telespettatori, share 16,23% e nel game un netto di 2.944.000, 21,41%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 482.000, 2,73%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 2 Dream Hotel Thailandia 105.000, 2,24%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 428.000 telespettatori, share 7,51%, e nella seconda 897.000, 9,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.660.000, 13,80%, e nel programma 1.448.000, 14,38%; Il paradiso delle signore 2 949.000, 12,43%; La vita in diretta nella presentazione 1.564.000, 20,53%, e nel programma 1.892.000, 22,04%. Su Rai 2 Papà a tempo pieno 173.000, 2,37%: Internazionali di Tennis un netto di 150.000, 1,67%. Su Rai 3 Aspettando Geo 536.000, 7,21%, mentre Geo ha ottenuto 956.000, 11,04%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.671.000 telespettatori, share 21,83%, Endless Love 2.661.000, 22,90%, Uomini e donne (live) 2.824.000, 29,15% e nel finale 2.186.000, 26,98%; Amici 1.761.000, 23,34%; La promessa 1.695.000, 22,56%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.391.000, 18,05%, nella seconda 1.263.000, 15,16% e nei saluti 1.222.000, 13,19%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 386.000 telespettatori, 3,22%, mentre The Mentalist 290.000, 3,60%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Doc West un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose nostre .000, %. Su Rai 2 Tango ha registrato .000 telespettatori, share %, e Generazione Z .000, %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Cold Case – Delitti irrisolti .000, %; Sport Mediaset Monday Night .000, %. Su Rete 4 Harrow un netto di .000, %. Su La7 il doc 150 milligrammi .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

