Focus ascolti: analisi dei Telegiornali, Tg1 in testa ed in crescita, male Tg3, TgR e Studio aperto, bene il Tg5 delle 13 e il Tg La7

Oggi nella nostra rubrica di focus ascolti andremo ad analizzare un territorio spesso inesplorato, ma non per questo meno interessante. Il riferimento è ai Telegiornali e oggi nella nostra speciale rubrica vedremo i dati medi di ascolto dei Telegiornali nazionali, paragonandoli con i numeri di un anno fa. Dati dunque di questo mese di Aprile 2022, con annesso confronto con i numeri di un anno fa, cioè dell’Aprile 2021.

Le edizioni che andremo ad analizzare saranno le due principali, quella cioè meridiana e quella di prima serata. Il Telegiornale più visto è il Tg1, con un dato medio del 24,56% di share per l’edizione delle 13;30 e del 23,79% per l’edizione delle ore 20. Il Telegiornale diretto da Monica Maggioni è l’unico che cresce in entrambe le edizioni rispetto all’Aprile 2021, esattamente dello 0,44% di share nell’edizione meridiana e dello 0,26% di share nell’edizione di prima serata. Il Tg5 di Clemente J. Mimun ottiene una media del 20,88% di share nell’edizione delle ore 13, dato in crescita dello 0,58% di share rispetto allo scorso anno e del 19,17% di share nell’edizione delle 20, ma con un dato in calo dello 0,41% rispetto all’Aprile 2021.

Abbiamo poi il Tg2 di Gennaro Sangiuliano che nell’edizione delle ore 13 fa registrare in questo mese di Aprile che sta terminando una media del 12,62% di share, in flessione dello 0,05% di share, mentre l’edizione delle 20:30 ottiene una media del 5,63% di share, in calo di un punto rispetto all’anno scorso. Per quel che riguarda Studio Aperto, che ricade sotto la struttura News Mediaset diretta da Andrea Pucci, la media dell’edizione delle 12:25 è ora del 10,30% di share, in calo dell’1,41% di share rispetto all’Aprile 2021, mentre il dato medio dell’edizione delle 18:30 è del 3,88% di share, pure in calo dell’1,15% di share rispetto all’Aprile dello scorso anno.

I Telegiornali che flettono di più rispetto all’aprile dello scorso anno sono quelli trasmessi da Rai3. Nel dettaglio vediamo che il Tg3 diretto da Simona Sala, nell’edizione delle 14:15 ottiene quest’anno una media dell’11,10% di share, in calo dell’1,90% rispetto all’anno scorso, mentre l’edizione delle ore 19 fa registrare in questo mese di Aprile una media del 10,48% di share, in calo del 2,21% di share rispetto all’anno scorso. Dati negativi anche per la TgR diretta da Alessandro Casarin, con una media nell’edizione delle ore 14 quest’anno del 15,95% di share, in flessione del 3,04% rispetto all’aprile 2021 e dell’11,91% per l’edizione delle 19:30 in calo del 2,94% rispetto all’anno passato.

Per quel che riguarda il Tg4, sempre della struttura di News Mediaset diretta da Andrea Pucci, abbiamo una media del 3,20% di share nell’edizione delle 12, in calo dello 0,27% rispetto all’anno passato, mentre la media dell’edizione delle ore 19 si fissa quest’anno al 3,68% di share, in crescita dello 0,02% rispetto all’aprile 2021. Chiudiamo con il Tg La7 diretto da Enrico Mentana che ottiene nell’edizione delle 13:30 una media del 4,14% di share, in crescita dello 0,10% rispetto all’anno scorso e del 5,50% di share, con un più 0,27% di share rispetto all’Aprile 2021.