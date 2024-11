Focus ascolti: Settembre-Novembre 2024

Eccoci con la nostra rubrica di Focus ascolti a fare un aggiornamento sul periodo di garanzia autunnale a poche settimane dal suo termine. Vediamo dunque gli ascolti delle principali reti televisive italiane, con il canonico confronto con il medesimo periodo temporale dell’anno scorso. Iniziamo dunque dal dato più importante, quello cioè del totale giornata-totale individui. Dati che partono dal primo settembre ed arrivano al 23 novembre 2024.

La rete più vista si conferma Rai1, seppur di poco. La prima rete Rai ottiene nel periodo in oggetto una media del 18,21% di share, in calo dello 0,18% di share rispetto allo scorso anno. Segue a ruota Canale 5 con il 17,6% di share, in calo dello 0,19% di share rispetto al 2013. Curiosamente quindi le due reti ammiraglie perdono la medesima percentuale di share.

Al terzo posto si piazza, come sempre, Rai3 con una media nel totale giornata del 6,58% di share, praticamente stabile rispetto al periodo settembre-novembre del 2023. Quarto posto per Italia 1 con una media del 4,92% di share, in crescita dello 0,16% di share. Quinto posto per Rai2 con una media del 4,72% di share in calo solo dello 0,08% di share.

Sesto posto per Rete 4 con una media del 4,68% di share, ma in crescita di ben mezzo punto di share rispetto al 2013. Fa meglio di tutti però, in termini di crescita, La7 che resta però settima con il 4,40% di share, crescendo dello 0,67% di share. Ottavo posto per Tv8 con una media del 2,5% di share, in crescita dello 0,04% di share. Fanalino di coda, al nono posto, abbiamo il Nove con una media del 2,37% di share, in crescita però dello 0,13% di share rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso.