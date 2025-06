Focus ascolti: il prime time, il boom di Rai1 e la crisi di Canale 5

C’è una fascia importantissima per la raccolta pubblicitaria delle televisioni, sopratutto per quelle generaliste ed ancora di più per le ammiraglie. Parliamo naturalmente del prime time che porta davanti al piccolo schermo una media di circa 20 milioni di telespettatori. Ecco dunque che diventa fondamentale per le tv ed in particolare per Rai1 e Canale 5 portare a casa proprio il maggior numero di “teste” in quella fascia oraria. Oggi nella nostra consueta rubrica di Focus ascolti andiamo ad analizzare i primi due mesi di questo 2025 del prime time delle due reti ammiraglie, confrontandoli con il medesimo periodo dello scorso anno.

I dati del prime time 2025 ed il confronto con il 2024

Più dunque che i dati assoluti in se, andremo a vedere quanto le due reti hanno guadagnato e quanto hanno perso spulciando proprio nei vari target. Partiamo naturalmente dai valori assoluti con Rai1 nettamente al comando nella fascia di prime time con il 27,86% di share a fronte del 14,41% di share di Canale 5. Naturalmente nei due mesi presi in considerazione ci sono anche le cinque serate del Festival di Sanremo, ma facendo un confronto con il medesimo periodo dello scorso anno, quando c’era sempre la celebre kermesse ligure in onda, avremo comunque dati coerenti.

Crescite e cali, il focus ascolti dei target

Eccoci dunque al cuore del nostro post e cioè al confronto con i mesi di gennaio e febbraio del 2024. Rai1 cresce di due punti e mezzo, mentre Canale 5 cala di un punto e mezzo. Entrando nei target Rai1 ha di che gioire non solo per il dato assoluto, ma sopratutto perchè porta sul primo canale della Rai pubblico giovane che non c’era. La prima rete cresce infatti del 6% di share nel target 4-7 anni e del 3% nell’8-14 anni. Crescite di quasi 4 punti poi nei successivi due target 15-24 anni e 25-34 anni. Crescita poi di un punto e mezzo fra i 35-54 anni e di due punti e mezzo fra gli over 55. Nel cosiddetto target commerciale (25-54 anni) Rai1 cresce di due punti, esattamente quelli che perde Canale 5.

Età, classe socio economica e livello d’istruzione

Canale 5 viceversa flette in tutti i target e particolarmente nel 25-34 anni di quasi 4 punti e di due punti fra gli 8 e i 24 anni e fra i 45 ed i 54 anni. Canale 5 flette del 2,51% di share nella classe socio economica bassa, mentre Rai1 sale in questo target del 2,88% di share. Rai1 cresce del 3,36% di share nella classe media e di due punti circa nella classe medio alta.

Per livello d’istruzione Rai1 cresce naturalmente nel target “nessuna” del 4,29% di share, avendo guadagnato molti ragazzi in età scolare. Sale di tre punti e mezzo nell’elementare e di quasi due punti nel media inferiore. Cresce poi dell’1,96% di share fra i laureati. Canale 5 flette di due punti circa nel target “nessuna” e nel media inferiore e di un punto circa negli altri target.

Naturalmente il successo di Rai1 nel prime time ed il guadagno di pubblico giovane è fondamentalmente dovuto alla nuova edizione di Affari tuoi targata Stefano De Martino. Su Canale 5, come è noto, la fascia di prime time è occupata per circa metà del tempo da Striscia la notizia.