Focus ascolti, i Telegiornali delle ore 20 con un Tg1 sempre numero 1

E’ la messa cantata del palinsesto televisivo nazionale. E’ stato il momento irrinunciabile per il pubblico italiano. Nel tempo ha perso però un po’ di appeal. D’altronde la concorrenza delle notizie “tutte e subito” grazie agli smartphone è durissima. Ma conserva ancora oggi, nell’anno di grazia 2024, la sua fondamentale importanza. Parliamo dei Telegiornali delle 20 ed in particolare del Tg1, del Tg5 e del Tg La7, che sono i tre telegiornali nazionali generalisti.

I dati dei Telegiornali delle 20

La nostra rubrica di Focus ascolti oggi ha voluto puntare la sua ineffabile lente d’ingrandimento proprio su questi tre appuntamenti quotidiani. In particolare ha voluto fare la media degli ascolti dei primi 7 messi dell’anno, naturalmente partendo da questo 2024. Ma confrontandoli anche con i primi 7 mesi dei precedenti 4 anni. Partendo dunque dal disgraziato 2020 (indimenticato anno del Covid) passando poi per il 2021, 2022 e 2023.

Il Tg1 è sempre il numero Uno

La fascia oraria presa in considerazione dunque è quella tradizionale di questi 3 telegiornali, quella cioè dalle 20 alle 20:30. Il Tg1 delle 20 resta anche in questi primi 7 mesi del 2024 largamente il telegiornale di quella fascia oraria più visto. Ottiene infatti da gennaio a luglio 2024 una media del 24,032% di share, pari a 4.276.226 telespettatori. Una media che resta simile a quella dei 4 anni precedenti. Registriamo il 24,6% nel 2020, dato identico nel 2021, si sale al 24,9% nel 2022 e 2023, fino a chiudere appunto con l’attuale 24%.

Nei valori assoluti partiamo dalla media di 5.768.015 telespettatori del 2020, anno del Covid con una platea televisiva naturalmente più ampia, fino agli attuali 4,3 milioni, dopo i 4,4 del 2023, i 4,7 del 2022 ed i 5,4 del 2021. Un Tg1 delle 20 per altro che in questo periodo deve “vedersela” con la concorrenza interna su Rai2 delle gare dei giochi dell’Olimpiade di Parigi.

I dati del Tg5 che segue sotto di 4 punti

Il Tg5 ottiene nei primi 7 mesi del 2024 una media del 19,8% di share, pari a 3.522.971 telespettatori. Pure in questo caso share sostanzialmente simili per tutti i 5 anni presi in considerazione, partendo dal 20% del 2020, poi il 19% del 2021, 20% del 2022 e 21% del 2023. Per quel che riguarda i valori assoluti si parte dai 4,7 milioni di media del 2020, passando ai 4,2 dl 2021, 3,8 del 2022 e 2023, fino agli attuali 3,5 milioni.

Il Tg La7 ed un 2024 in crescita

Il Tg La7 delle 20 è il telegiornale che sale di più in questi primi 7 mesi del 2024. Ottiene infatti una media del 6,7% di share, pari a 1.187.000 telespettatori. Nel 2022 e nel 2023 ottenne una media del 5,4% di share, mentre nel 2020 e nel 2021 totalizzò da gennaio a luglio il 5,2% di share. In termini assoluti abbiamo 1.233.000 telespettatori nel 2020, 1.166.000 nel 2021, 1.043.000 nel 2022, 965.388 nel 2023, fino appunto agli attuali 1.187.000.