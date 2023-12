Focus ascolti i dati dell’anno solare 2023: Rai1 sempre in testa, segue Canale 5

Ecco i dati, rete per rete dell’anno solare che sta per terminare. Chi vince, chi perde, chi sale, chi scende

L’appuntamento è il consueto di fine anno qui su TvBlog con la nostra storica rubrica di Focus ascolti per vedere i dati Auditel dell’anno solare che sta per terminare. Faremo naturalmente anche il confronto con i dati medi relativi ai dodici mesi precedenti, quelli del 2022. Vediamo dunque i dati di ascolto medi dell’anno 2023 delle reti generaliste italiane.

Rai1 la rete più vista del 2023, segue Canale 5

La rete più vista si conferma ancora una volta Rai1, che ottiene nel totale giornata una media del 18,36% di share, in crescita dello 0,14% rispetto all’anno precedente. Segue, come sempre, Canale 5 che ottiene una media del 17,63% di share, in crescita dello 0,83% di share rispetto al 2022.

Rai1 e i dati per fasce orarie

Entriamo ora nel dettaglio delle due reti ammiraglie del panorama televisivo nazionale con i dati per fasce orarie. Rai1 eccelle in quattro fasce orarie. Nel dettaglio vince nella fascia del mattino, 9-12, totalizzando il 18,8% di share. La prima rete della Rai poi primeggia nelle fasce serali. Nel preserale ottiene il 23,05% di share. Nel prime time totalizza il 20,44% di share e vince anche nella seconda serata con il 15,85% di share. Rai1, rispetto al 2022, cresce di un punto nella fascia 9-12, di mezzo punto nella 12.15 e nella seconda serata e dello 0,24% di share nel preserale. Cala invece di un punto nella fascia 7-9 (effetto Fiorello su Rai2, rete questa che cresce di 2 punti e mezzo in questa fascia). Cala poi di mezzo punto nella fascia 15-18 (se lo prende Rai2) e dello 0,08% di share nel prime time.

Canale 5 e i dati per fasce orarie

Canale 5, la seconda rete nazionale del 2023, primeggia invece in tre fasce orarie. Vince nella fascia del primo mattino con il 19,67% di share, in quella del mezzogiorno con il 20,95% ed in quella del pomeriggio con il 19,65% di share. Canale 5 cresce di 2 punti rispetto al 2022 nelle fasce del mezzogiorno e del pomeriggio e di mezzo punto nelle fasce del mattino e del prime time.

Rai3 la terza rete nazionale

Lasciamo dunque le due reti ammiraglie per addentrarci nelle altre 5 sorelle generaliste. La terza rete nazionale del 2023 in termini di ascolti è Rai3 con una media del 6,81% di share. La terza rete cala dello 0,13% di share rispetto al 2022. Calo più consistente è quello della fascia 7-9 nella misura dell’1,28% di share (anche qui effetto Fiorello, che quindi toglie 2 punti abbondanti a Rai1 e Rai3, portandoli su Rai2). Cali poi di circa mezzo punto nelle fasce del mattino, mentre Rai3 cresce di mezzo punto nella fascia del preserale.

Rai2 la quarta rete nazionale

La quarta rete nazionale del 2023 è Rai2 con una media del 5,22% di share, in crescita dello 0,28% di share rispetto all’anno precedente. Naturalmente Rai2 cresce maggiormente nella fascia del primo mattino, 7-9, esattamente del 2,64% di share grazie a Viva Rai2. Per il resto sale di mezzo punto nelle fasce del mattino e nel pomeriggio, in quest’ultima prendendo il mezzo punto da Rai1.

Italia 1 è la quinta rete e Rete 4 la sesta

Quinta rete del 2023 è Italia 1 con un media del 4,7% di share, in crescita dello 0,12% rispetto al 2022. Italia 1 cala di mezzo punto nella fascia del mattino, ma sale della medesima cifra nel prime time, Sostanzialmente stabile nelle altre fasce orarie. Sesta rete del 2023 è Rete 4 con una media del 3,98% di share, in calo dello 0,09% di share rispetto all’anno precedente. La terza rete Mediaset non subisce particolari scossoni rispetto al 2022, ne in avanti, ne indietro. Soffre leggermente, cedendo lo 0,28% di share, nelle fasce del primo mattino e nel prime time.

I dati del 2023 di La7

Chiudiamo con la settima rete nazionale, cioè La7, che ottiene nel 2023 nel totale giornata una media del 3,41% di share, in calo dello 0,3% di share rispetto al 2022. La rete posizionata sul tasto numero 7 dell’italico telecomando cala in tutte le fasce, tranne che in prime time, dove cresce però solo dello 0,02% di share (4,87% quest’anno, 4,85% nel 2022). I cali più importanti, esattamente di mezzo punto di share, si registrano nella fascia del mattino ed in quella del pomeriggio. Nelle altre fasce il calo è attorno allo 0,30% di share.

La sfida generalista di Rai e Mediaset

Il dato complessivo delle tre reti generaliste del 2023 vede in testa Rai con il 30,39% di share (+0,28% rispetto al 2022) su Mediaset che ottiene invece il 26,31% di share (+0,86% rispetto al 2022). Mediaset accorcia le distanze di mezzo punto sulla Rai, passando da una forbice del 4,66% del 2022 a favore di Rai, all’attuale 4,08% di share.

La tabella