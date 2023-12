Focus ascolti, i programmi del day time ed i dati dei primi tre mesi, chi sale e chi scende

Son passati i primi tre mesi di quest’autunno televisivo ed è tempo di primi bilanci rispetto ai programmi del day time. Abbiamo preso dunque alcuni dei titoli principali delle trasmissioni che vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il mattino, il pomeriggio, il preserale e fino al territorio dell’access prime time. La nostra storica rubrica di Focus ascolti oggi si occuperà proprio di questo.

Focus ascolti dei programmi del mattino

Vi forniremo infatti i dati medi mese per mese, ovvero settembre, ottobre e novembre. Partiamo dunque dalla fascia del mattino con il programma Mattino 5, in onda da lunedì al venerdi su Canale 5 subito dopo il Tg5 delle ore 8 e fino alla fascia del mezzogiorno. Mattino 5 dunque ottiene a settembre un dato medio del 21,01% di share, in calo al 20,09% a ottobre, per poi risalire leggermente a novembre con il 20,57% di share. Storie italiane su Rai1 in onda fra le 10 e mezzogiorno ha ottenuto il 18,25% di share a settembre, in calo al 17,41% ad ottobre, per poi crescere a novembre quando tocca il 19,43% di share.

I programmi del mezzogiorno

Per quel che riguarda la fascia del mezzogiorno abbiamo Forum su Canale 5 con un dato medio del 19,58% di share a settembre, in leggera crescita a ottobre quando ottiene il 19,82% di share e in leggera flessione al 19,11% a novembre. I Fatti vostri su Rai2 parte a settembre con una media dell’8,33% di share, in crescita fin verso il 9,04% a ottobre, per toccare poi il 9,29% a novembre. E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai1 parte con il 16,01% di settembre, per salire al 16,35% a ottobre ed il 17,01% di share a novembre.

Focus ascolti dei programmi del pomeriggio

Si passa quindi al pomeriggio con le new entry La volta buona, che nel programma vero e proprio fra le 14:45 e le 16 ottiene una media del 12,62% di share a settembre, in crescita al 13,57% di ottobre, per arrivare al 14,22% di novembre. Uomini e donne parte a settembre con una media del 26,01% di share, in calo 24,61% di ottobre ed il 25,14% di novembre. Il programma diretto e condotto da Maria De Filippi è la trasmissione con lo share più alto dei programmi del day time. La vita in diretta, in un crescendo rossiniano parte a settembre con il 19,57%, quindi sale ad ottobre con il 20,19%, per toccare il 20,61% a novembre. Pomeriggio 5 invece fa il percorso inverso partendo con il 15,95% di share a settembre, 14,50% ad ottobre, per totalizzare una media a novembre del 13,79% di share.

Il focus ascolti dei preserali

Passiamo ora ai due preserali delle reti ammiraglie e con Reazione a catena su Rai1 che a settembre fa registrare una media del 24,36% di share, in crescita al 24,89% di ottobre, per poi calare al 23,41% di novembre. Caduta libera su Canale 5 a settembre ottiene una media del 16,69% di share, ad ottobre totalizza il 16,60% di share, per poi crescere al 16,89% di novembre.

Il primo trimestre dell’access prime time

Chiudiamo questo primo bilancio trimestrale dei programmi che ci accompagnano tutti i giorni con l’access prime time. Qui troviamo l’ormai consueta leadership di Affari tuoi, che a settembre parte con una media del 19,83% di share, in crescita ad ottobre al 22,62%, fino al dato medio di novembre che risulta essere del 22,58% di share. Striscia la notizia invece parte a settembre con una media del 16,35% di share, in calo ad ottobre al 15,15%, fino alla crescita di novembre quando ottiene una media del 15,98% di share.

La tabella riassuntiva