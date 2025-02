Focus ascolti Affari tuoi e la radiografia di un successo

E’ senza ombra di dubbio il successo di questa stagione televisiva. Parliamo naturalmente di Affari tuoi, il game show che accompagna gli italiani dal Tg1 delle 20 e fino al programma della prima serata di Rai1. Una nuova giovinezza il cui artefice è il suo nuovo anfitrione. Parliamo di Stefano De Martino che ha saputo imprimere al meglio la sua esuberante personalità ad un format ormai datato.

Affari tuoi ed il ringiovanimento di Stefano De Martino

Lo ha ringiovanito nel vero senso della parola. Qui oggi nella storica rubrica di TvBlog Focus ascolti andremo a certificare questo ringiovanimento parlando dei dati dei vari target di Deal or not deal (questo il nome originale del gioco dei pacchi made in Endemol). Abbiamo preso in considerazione i dati da inizio anno ad oggi, questo per avere numeri già consolidati e li abbiamo messi a confronto con i numeri del medesimo periodo dell’anno scorso, quando al timone del programma c’era Amadeus.

Ebbene Stefano De Martino non solo ha tenuto il pubblico over 65 da sempre cassaforte di Rai1, anzi aumentandolo ulteriormente, ma ha portato sulla prima rete Rai anche molto pubblico giovane e anzi giovanissimo, che Rai1 non sapevano neppure dove fosse. Ma veniamo ai numeri, che come sempre parlano chiaro.

I numeri ed i target di Affari tuoi

Partiamo dal dato assoluto che vede Affari tuoi 2025 al 29,33% di share, in crescita di quattro punti e mezzo rispetto al gennaio 2024. Il target commerciale, 25-54 anni passa dal 17,22% dell’anno scorso, al 21,48% di quest’anno. Per quel che riguarda il sesso abbiamo un incremento di share del 3,49% per gli uomini e del 5,40% per le donne.

Lasciate che i giovani vadano ad Affari tuoi

Ma veniamo ai dati più interessanti, quelli cioè sull’età. Crescita del 6% di share nella fascia 4-14 anni. La fascia d’età dove la crescita è più alta è fra i 15 ed i 19 anni, con un incremento rispetto al gennaio 2024 dell’8,39% di share, passando dal 22,96% all’attuale 30,35% di share. Crescita poi anche nella fascia 15-34 anni del 5,7% di share, mentre le restanti fasce d’età, ovvero fra i 35 anni e gli over 65 l’incremento si stabilizza attorno al 4% di share.

Per quel che riguarda l’istruzione anche qui abbiamo incrementi dell’ordine del 5% di share sia nell’elementare che nella media inferiore e del 3% di share nella media superiore e universitaria. Dati interessanti anche per quel che riguarda le regioni con incrementi praticamente in tutta Italia.

I dati regionali

La regione in cui Affari tuoi ottiene il dato più alto risulta essere la Basilicata con il 50% di share ed un incremento del 14,27% di share rispetto allo scorso anno. L’altra regione in cui Affari tuoi cresce maggiormente è la Valle d’Aosta con il 12,66% di share in più rispetto al 2024 arrivando al 34,22%. Andando a zig zag fra le regioni vediamo share attorno al 40% nelle Marche, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La regione invece in cui Affari tuoi ottiene lo share più basso risulta essere il Friuli Venezia Giulia con il 18%, praticamente invariato rispetto al gennaio 2024.