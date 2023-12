Focus ascolti 2023: le fiction più viste

Eccoci ora alla classifiche delle fiction più viste dell’anno solare 2023. Dopo aver visto l’hit parade dei programmi d’intrattenimento più visto dell’anno che sta per terminare, è ora giunto il momento nella nostra rubrica di focus ascolti di vedere fra i prodotti di fiction andati in onda nel 2023, quelli che hanno generato gli ascolti più alti.

Le indagini di Lolita Lobosco 2 fiction più vista del 2023

La fiction più vista del 2023 è stata Le indagini di Lolita Lobosco 2 con una media nelle sei puntate trasmesse di 5.292.000 telespettatori ed il 28,57% di share. Segue I casi di Teresa Battaglia con una media di 4.767.000 telespettatori ed il 25% di share. Terzo posto per Imma Tataranni 3 con una media di 4.483.000 telespettatori ed il 26,38% di share.

La fiction vincente è donna, ai primi tre posti tre fiction con protagoniste tre donne

Abbiamo poi al quarto posto Che Dio ci aiuti 7 con una media di 4.345.000 telespettatori ed il 22,79% di share, mentre al quinto posto abbiamo Blanca con una media di 4.014.000 telespettatori ed il 22,94% di share. Sesta piazza per Un passo dal cielo 7 con una media di 3.987.000 telespettatori ed il 22,54% di share. Settimo posto per Blackout vite sospese con una media di 3.951.000 telespettatori ed il 20,84% di share. Ottavo posto per Un professore 2 che totalizza una media di 3,764.000 telespettatori ed il 21,29% di share.

Siamo giunti cosi al nono posto della classifica delle fiction più viste del 2023, posto occupato da Il commissario Ricciardi 2 con una media di 3.748.000 telespettatori ed il 20,75% di share. Decima posizione per I bastardi di Pizzofalcone con una media di 3.711.000 telespettatori ed il 21,06% di share. Segue all’undicesimo posto Resta con me con 3.644.000 telespettatori ed il 20,22% di share, quindi dodicesima risulta essere Il nostro generale con una media di 3.632.000 telespettatori ed il 18,79% di share.

Buongiorno mamma 2 unica fiction Mediaset nella top 20 del 2023

Al tredicesimo posto, unica fiction di Canale 5 in questa classifica, abbiamo Buongiorno mamma 2 con una media di 3.147.000 telespettatori con il 19,12% di share, quindi quattordicesimo posto per Lea i nostri figli con 3.135.000 telespettatori ed il 16,74% di share. Abbiamo Il metodo Fenoglio con una media di 3.128.000 telespettatori ed il 17,28% di share al quindicesimo posto.

Sedicesima piazza per Imma Tataranni 2 con una media di 3.085.000 telespettatori ed il 16,92% di share, quindi diciassettesima Sei donne il mistero di Leila con una media di 3.044.000 telespettatori ed il 16,06% di share. Diciottesimo posto per Vivere non è un gioco da ragazzi con una media di 2.966.000 telespettatori ed il 16,29% di share, quindi diciannovesima Cuori 2 con una media di 2.952.000 telespettatori ed il 17,29% di share. Ventesimo posto occupato da Per Elisa, il caso Claps che ha ottenuto una media di 2.942.000 telespettatori ed il 17.03% di share. Cappotto quindi di Rai che piazza 19 titoli su 20 nella classifica delle fiction più viste del 2023.