Focus ascolti 2023: i programmi d’intrattenimento più visti

Prosegue qui su TvBlog l’appuntamento annuale della nostra rubrica di Focus ascolti con il bilancio dell’anno solare appena terminato sul fronte degli ascolti. Dopo aver fatto le “pagelle” alle sette sorelle generaliste del panorama televisivo nazionale, ora ci concentreremo su alcuni generi “cardine” dell’offerta televisiva. Per primo ci occupiamo dell’intrattenimento e al primo posto –ça va sans dire– c’è il Festival di Sanremo 2023. Ma quale delle cinque serate? Ecco di seguito la risposta.

La quarta serata del Festival di Sanremo programma più visto dell’anno

Il programma, anzi l’emissione più vista del 2023 nel campo dell’intrattenimento è stata la quarta serata del settantatreesimo Festival di Sanremo, andata in onda il 10 febbraio 2023, che nella sua prima parte ha ottenuto una media di 15.057.000 telespettatori, pari al 65,17% di share. E’ stata la serata più vista, nei suoi 136 minuti di durata, dell’ultima edizione della celebre kermesse canora italiana. Al secondo posto troviamo Sanremo Start nei suoi 33 minuti di durata ha ottenuto una media di 12,680.000 telespettatori ed il 51,72% di share. Ecco poi Prima Festival che invece nelle sue 8 emissioni della durata di 9 minuti ha ottenuto una media di 7.024.000 telespettatori con una media del 35,30% di share.

Soliti ignoti intrattenimento più visto (escluso Sanremo)

Lasciato il Festival di Sanremo, veniamo al resto dell’intrattenimento televisivo che vede al comando il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno con una media di 4.683.000 telespettatori ed il 22,47% di share.

Amadeus re dell’intrattenimento Rai

Sempre access time, sempre Rai1 e sempre Amadeus (re dell’intrattenimento Rai) per la piazza successiva, con Affari tuoi che ottiene nel 2023 una media di 4.566.000 telespettatori ed il 22,59% di share. Lasciamo ora Rai1, che ha conquistato i primi posti di questa classifica e passiamo a Canale 5 con C’è posta per te che è l’intrattenimento più visto di Mediaset. Il programma diretto e condotto da Maria De Filippi ottiene una media nelle sue nove emissioni diffuse nel 2023 di 4.419.000 telespettatori ed il 27,01% di share.

Maria De Filippi regina dell’intrattenimento Mediaset

Sempre Maria De Filippi per gli intrattenimenti più visti del 2023 con Amici versione prime time che ottiene nelle 9 puntate trasmesse una media di 4.121.000 telespettatori ed il 27,50% di share. Segue ancora Maria De Filippi con l’allegra brigata di Tu si que vales con una media di 3.930.000 telespettatori ed il 28,61% di share. Nona piazza per Striscia la notizia con una media di 3.877.000 telespettatori ed il 18,70% di share. Quindi eccoci al decimo posto occupato da The voice senior con una media di 3.843.000 telespettatori ed il 23,37% di share.

Striscia la notizia, The voice senior, Ballando con le stelle e The voice kids

Undicesima piazza per Ballando tutti in pista con una media di 3.744.000 telespettatori ed il 20,36% di share. Dodicesimo posto per The voice kids con una media di 3.672.000 telespettatori ed il 22,82% di share. Tredicesimo posto per Tali e quali con una media di 3.499.000 telespettatori ed il 20,51% di share, con Temptation island che segue con una media di 3.496.000 telespettatori ed il 26,44% di share. Tale e quale show ottiene una media di 3.494.000 telespettatori ed il 22,93% di share, piazzandosi al quindicesimo posto.

Carlo Conti in classifica con Tali e quali, Tale e quale show, I migliori anni

Sedicesimo posto per I migliori anni dell’estate con una media di 3.376.000 telespettatori ed il 22,15% di share. Diciassettesima piazza per Ballando con le stelle che ottiene una media di 3.284.000 telespettatori ed il 23,88% di share. Diciottesimo posto per I migliori anni con una media di 3.242.000 telespettatori ed il 20,43% di share. Diciannovesima posizione per Il volo tutti per uno con una media di 3.107.000 telespettatori ed il 23,17% di share. Chiudiamo con il ventesimo posto occupato da Ciao Darwin 9 con una media di 3.087.000 telespettatori ed il 21,42% di share