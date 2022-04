Floriana Secondi a Verissimo: “Angelo? Mi ha dato il senso di tutta la vita” (video)

Floriana Secondi, ospite, oggi, sabato 23 aprile 2022, di ‘Verissimo’, ha svelato aspetti inediti della sua vita sentimentale. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 16’, di ritorno dall’Honduras, per la prima volta, del suo rapporto con il suo ex, Mirko, padre di suo figlio Domiziano (Qui, il video):

E’ stato il mio più grande amore, il primo vero amore. Poi, ho recuperato dopo la vittoria del Grande Fratello. Ci ho fatto un figlio. Con lui, siamo in rapporti alterni. Per amore di nostro figlio, cerchiamo di andare d’accordo. Sono molto propensa nel rapporto. Lui è rimasto scottato da questa situazione. Dice che ho tante colpe. Non ci tornerei mai, non guarderei mai indietro. Credo sia stato il mio più grande fallimento. Io sarei stata con lui ovunque anche se non andavamo d’accordo, che era aggressivo nei miei riguardi. Era molto possessivo, molto geloso. Ho sempre fatto i conti con la privazione della mia libertà. Ho lottato per liberarmi di questa mancanza di libertà.