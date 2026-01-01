“Flirt con Virginia Raffaele?”. Checco Zalone rompe il silenzio

Il suo esordio al botteghino, nel giorno di Natale, è stato straripante in termini di numeri. Negli ultimi mesi, Checco Zalone è stato al centro di numerosi pettegolezzi che hanno invaso le cronache mondane, mescolando la sua vita professionale e personale. Tra il lancio del suo nuovo film, Buen Camino, e il chiacchiericcio sul suo presunto flirt con Virginia Raffaele, l’attore pugliese ha scelto di non rispondere alle indiscrezioni, restando fedele alla sua riservatezza.

Tuttavia, durante la presentazione del suo nuovo progetto cinematografico, Zalone ha deciso di rompere il silenzio, con la solita ironia che lo caratterizza.

La verità sul presunto gossip

Per la prima volta, Checco Zalone ha confermato la separazione dalla compagna Mariangela Eboli, con cui ha condiviso 18 anni di vita e due figlie, Gaia e Greta. “È vero, non stiamo più insieme”, ha dichiarato l’attore, smentendo, però, i rumors di un presunto “divorzio”. “In realtà, non ci eravamo mai sposati, ma siamo in ottimi rapporti”, ha aggiunto, chiudendo definitivamente il capitolo delle indiscrezioni sulla fine del loro rapporto.

Mariangela Eboli, madre delle sue due figlie, è stata una presenza costante nella vita di Zalone, ben prima del suo successo esplosivo con Cado dalle nubi. I due si erano conosciuti nel 2006, quando lui, all’epoca un giovane musicista, si era presentato alla cantante con una battuta che sarebbe diventata leggendaria: “Sono un musicista matrimonialista, cerco una cantante per i matrimoni”. Da quella pizzeria, è nata una relazione che li ha portati a formare una famiglia, ma che ora, dopo quasi due decenni, è giunta al termine.

Con una certa leggerezza, Zalone ha anche parlato delle sue figlie, sottolineando la forte connessione che ha con loro. “La grande sta entrando nella fase adolescenziale e si dedica molto al cavallo”, ha scherzato l’attore, mostrando con un sorriso il suo lato affettuoso di padre.

Parallelamente, nell’estate scorsa, un altro gossip ha preso piede, quello che vedeva Checco Zalone coinvolto in una presunta storia con Virginia Raffaele. La notizia era stata diffusa da Dagospia, che aveva parlato di un incontro “sospetto” tra i due nel cuore di Roma. I social, come di consueto, si erano scatenati con ipotesi e commenti.

Virginia Raffaele, però, aveva già smentito con eleganza, dichiarando che tra loro c’era solo una solida amicizia. Zalone, con il suo consueto humor, ha deciso di confermare la versione della collega, spiegando che si erano ritrovati recentemente, proprio per rivedere il video sul Covid e l’immunità di gregge che avevano girato insieme tempo fa. Con un sorriso, ha concluso: “Virginia sa che non glielo darò mai”, scherzando sulla natura puramente amichevole del loro rapporto.