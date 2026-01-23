Flavio Ubirti e Nicole Belloni bruciano le tappe dopo Uomini e donne: boom per la foto intima

Nessuna crisi tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni che, un mese dopo la scelta a Uomini e Donne, sono tornati ufficialmente su Instagram mostrando come hanno trascorso le prime settimane da fidanzati lontano dai riflettori. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono tornati a condividere contenuti sui social solo dopo la messa in onda della puntata della scelta come prevede il regolamento di Uomini e Donne. Conclusa ufficialmente l’avventura nel dating show di canale 5, Flavio e Nicole si sono lasciati andare ad importanti dichiarazioni d’amore.

A colpire i fan, però, non sono state solo le parole di entrambi, ma soprattutto alcune foto pubblicate da Nicole che dimostrano come i due non abbia perso tempo. Dopo Uomini e Donne, infatti, sono arrivate le presentazioni in famiglia e i momenti di coppia lontani da tutto e da tutti come testimonia una foto che ha scatenato il popolo dei social.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo Uomini e Donne: presentazioni in famiglia

Nicole Belloni è al settimo cielo per l’inizio della relazione con Flavio Ubirti e, su Instagram, ha voluto condividere la sua felicità regalando ai followers alcune foto di coppia scattate dopo la scelta a Uomini e Donne. Tra le foto spunta quella in compagnia della nonna di Nicole che Flavio aveva conosciuto durante l’ultima giornata trascorsa insieme prima della scelta. Nell’occasione, la nonna di Nicole aveva descritto la nipote come una ragazza disordinata e orgogliosa ma anche dolce e sensibile augurandosi di poter rivedere Flavio. Detto, fatto.

Nicole ha portato subito Flavio dalla nonna che ha potuto trascorrere del tempo con il nuovo fidanzato della nipote. Tra le varie foto, però, ha colpito tutti quella in cui Flavio sfoggia il fisico indossando solo uno slip.

Una foto scattata in bagno, davanti allo specchio, e che ha il sapore della quotidianità. Pur non vivendo nella stessa città, Nicole e Flavio si stanno vivendo totalmente unendosi sempre di più. “Speravo davvero che alla fine di questo percorso sarei riuscita a trovare la persona giusta a cui donarlo… e mai avrei potuto immaginare di avere accanto qualcuno di così profondamente straordinario” – ha scritto Nicole. “Da oggi in poi la mia favola ha ufficialmente inizio, e non vedo l’ora di iniziare a volare… Con il cuore pieno e l’anima grata”, ha concluso l’ex corteggiatrice.

Non è mancata la dolce dedica di Flavio che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso altre foto di coppia, compresa quella della scelta, scrivendo: “Sei entrata piano piano, mettendo un mattoncino alla volta, ma quando sei arrivata lo hai fatto in maniera travolgente. Il miglior finale di un percorso bellissimo”.