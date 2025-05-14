Flavio Insinna: età, studi, carriera, la fidanzata Adriana, depressione e il papà medico

Tutto quello che c’è da sapere su Flavio Insinna, attore, conduttore tv e personaggio del mondo dello spettacolo amatissimo dal pubblico.Flavio Insinna, attore e conduttore tv, è uno dei personaggi più amati dal pubblico. Nato a Roma nel 1965 da mamma Rossana e papà Salvatore di professione medico, ha studiato presso il liceo classico. Dopo

Tutto quello che c’è da sapere su Flavio Insinna, attore, conduttore tv e personaggio del mondo dello spettacolo amatissimo dal pubblico.

Flavio Insinna, attore e conduttore tv, è uno dei personaggi più amati dal pubblico. Nato a Roma nel 1965 da mamma Rossana e papà Salvatore di professione medico, ha studiato presso il liceo classico. Dopo aver conseguito la maturità, ha provato ad entrare nell’Arma dei carabinieri senza, tuttavia, riuscirci. Decide così di coltivare la passione per la recitazione iscrivendosi alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen, per poi diplomarsi al Laboratorio di esercitazioni sceniche dove conosce colui che è stato il suo maestro: Gigi Proietti.

Per Insinna, inizia così la carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo vari spettacoli in teatro, diventa popolare nel 2000 grazie al ruolo di del Capitano Flavio Anceschi in Don Matteo. La popolarità raggiunta gli consente di recitare in altre fiction Rai di successo come Ho sposato uno sbirro diventando, poi, anche conduttore di programmi famosissimi come Affari tuoi, L’eredità e La Corrida. Dopo aver lasciato la Rai, conduce il game show Famiglie d’Italia in onda su La7.

Flavio Insinna: la vita privata e la depressione

Flavio Insinna ha attraversato un periodo difficile e particolare a causa della depressione di cui ha parlato lui stesso in varie interviste. Ad aiutarlo è stato il padre che, rendendosi conto della situazione, ha deciso di intervenire. «Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. Io oggi mi voglio sicuramente più bene. Ho imparato a sorridere sempre, anche senza un motivo vero per essere felice», ha raccontato in alcune interviste.

Oggi, Insinna è sereno, felice e innamorato. Da anni, infatti, al suo fianco, c’è la compagna Adriana Riccio, conosciuta durante il periodo in cui conduceva Affari tuoi. All’epoca, lei era una concorrente del Veneto e tra i due scattò l’amore. Per amore, Adriana, insegnante di taekwondo e boxe, si è trasferita a Roma. Per un periodo, la coppia ha vissuto la storia con molta discrezione e lontano dalle luci dei riflettori.

Poi hanno deciso di uscire allo scoperto e lo stesso Insinna ne ha anche parlato in alcune interviste. La coppia non ha figli, ma la famiglia è comunque numerosa per la presenza degli amatissimi cani. Sulla mancata paternità, Insinna, in alcune occasioni, ha dichiarato: “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo” ha confidato l’attore al Corriere della Sera con tutta la sincerità che lo contraddistingue.