Flavia Vento: “C’è stato un breve flirt con Francesco Totti. Gli ho portato fortuna”

Ospite di ‘Storie di donne al bivio’ (assieme a Floriana Secondi e Vira Carbone), il programma di interviste di Monica Setta, in onda, stasera, su Rai 2, Flavia Vento ha parlato, una volta per tutte, della sua relazione con Francesco Totti. L’allora capitano della Roma, a quei tempi, era in procinto di sposare Ilary Blasi:

“Questa è una storia di cui si parla da vent’anni. Si è detto di tutto. Io e Francesco ci siamo conosciuto a casa di Valentino nel 2001. Gli ho portato fortuna perché la Roma ha vinto lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. C’è stato un breve flirt. Sai che, ogni volta che ne parlo rimango un po’ così. Per vent’anni sono stata molto zitta. Sono stata tacciata di essere una rovinafamiglie. La storia è lunga. Da signora non mi va più di parlarne, non mi va di scendere nei particolari. Non si è comportato bene nei miei confronti. Lo manderei al Purgatorio”.

Gli amori di Flavia Vento

L’attrice che ha confessato di essere stata scoperta da Rosanna Lambertucci ai tempi di ‘Più sani e più belli’ e di aver sostenuto un provino con Michele Guardì per il ruolo della dea della fortuna a ‘Il Lotto alle otto’, ha avuto una storia d’amore con uno dei protagonisti del nostro cinema:

“Fabrizio Bentivoglio mi ha fatto sognare. Ero affascinata da lui, era più grande di me, era un intellettuale. E’ stato un amore bellissimo. Lui mi tradì. Vado nella sua villa a Sabaudia e lo trovai con un’altra. Urla, pianti”.

Dopo non essere riuscita a far capitolare uno dei suoi miti, Leonardo Di Caprio, l’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ ed inquilina del ‘Grande Fratello Vip’, casta da 10 anni per scelta dopo tante delusioni d’amore, ha rivelato un suo amore importante:

“Sono stata fidanzata con Andrea Leone, figlio di Sergio Leone. L’ho tradito con un suo amico”.