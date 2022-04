Flavia Vento replica ad Antonella Elia: “Ho fatto tanti lavori, non solo i reality. Ho condotto Stracult” (video)

Nelle scorse settimane, ospite di ‘Pupa Party’, l’appuntamento, condotto da Dayane Mello ed Andrea Dianetti su Mediaset Play Infinity, Antonella Elia non si è espressa, in maniera positiva, nei confronti di Flavia Vento che si è ritirata a pochi giorni dal suo ingresso nella villa de ‘La Pupa e il secchione’:

La Pupa e Il Secchione La Pupa e il Secchione show, i retroscena dell’addio di Flavia Vento: “Non sono portata per questi reality” (video)

La showgirl, a distanza di tempo, durante la semifinale, ha risposto a tono, alla giurata del reality condotto da Barbara d’Urso (Qui, il video):

Io non ti conosco, ti ho visto due minuti al parco. Non abbiamo mai parlato. Sai cosa vuol dire la parola ‘odio’? Ti faccio così tanto effetto. Incito in te dei sentimenti. La parola ‘odiare’ non si dice mai a nessuno. Sei una strega cattiva. Stai zitta, non lo dici a me, taci.