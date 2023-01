Non si può dire che questa prima “tre giorni” di Coppa Italia non stia regalando emozioni ai telespettatori appassionati di calcio. Dopo la qualificazione dell’Inter giunta a fatica contro il Parma di Gianluigi Buffon, ieri è arrivata l’eliminazione a sorpresa del Milan, sconfitto per 0-1 dal Torino (con un uomo in meno) ai tempi supplementari.

Oggi andranno in onda altre due partite, Fiorentina-Sampdoria nel pomeriggio su Italia 1, a partire dalle ore 18, e Roma-Genoa, in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21. In fondo, trovate tutti i dettagli riguardo i telecronisti, lo streaming e i pre e post-partita.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa sono ad eliminazione diretta quindi, in caso di pareggio al novantesimo minuto, si andrà ai tempi supplementari e agli eventuali rigori. La vincente tra Fiorentina e Sampdoria incontrerà il Torino ai quarti di finale mentre la vincente tra Roma e Genoa incontrerà ai quarti la vincente tra Napoli e Cremonese.

La Fiorentina e la Roma sono i due club di Serie A che fanno il loro debutto in quest’edizione della Coppa Italia. La Sampdoria, invece, è arrivata agli ottavi dopo aver eliminato Reggina e Ascoli mentre il Genoa, nei turni precedenti, ha eliminato Benevento e SPAL.

Le altre quattro partite che chiuderanno il tabellone degli ottavi di finale si giocheranno la prossima settimana e andranno in onda tutte in onda sulle reti Mediaset.

Mediaset, com’è già noto, si è assicurata i diritti della coppa nazionale fino all’edizione 2023-2024.

Coppa Italia 2022-2023, Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa: i dettagli

Fiorentina-Sampdoria

In diretta alle ore 18, su Italia 1

Telecronaca: Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese

Roma-Genoa

In diretta alle ore 21, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Christian Panucci, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Le partite andranno in onda anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.