Fiorentina-Polyssia, il ritorno di Conference League: formazioni, orario e diretta TV

Ultimo ostacolo per la Fiorentina che torna protagonista in Europa con l’obiettivo di completare il lavoro già consolidato la settimana scorsa con la vittoria nella partita di d’andata contro gli ucraini del Polissya.

Fiorentina-Polyssia, ritorno a Reggio Emilia

La vittoria per 3-0 ottenuta nel campo neutro di Presov, in Slovacchia, ha messo i viola in una posizione di netto vantaggio nel doppio confronto contro il Polissya, valido come ultimo i playoff di Conference League. A Reggio Emilia, sede scelta a causa della momentanea inagibilità dello stadio Artemio Franchi, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a gestire il vantaggio senza perdere concentrazione: in quello che in definitiva potrebbe essere un buon allenamento in vista della seconda giornata di campionato.

Il tecnico, consapevole del calendario fitto tra coppa e campionato, ha annunciato ampio turnover. L’attenzione, infatti, è già rivolta anche alla sfida di Serie A contro il Torino in programma domenica sera.

Qui Fiorentina

Tra le novità più rilevanti c’è l’assenza forzata di Moise Kean, squalificato per due giornate a seguito dell’espulsione rimediata nella gara d’andata, una ingenuità evitabile da parte dell’attaccante, protagonista di una reazione nei confronti di un avversario che in un contrasto gli aveva tirato le treccine. Al suo posto, in attacco, ci sarà Edin Dzeko, affiancato da giovani di prospettiva come Ndour e Fazzini, entrambi schierati sulla trequarti per supportare il bosniaco.

Tra i pali, Pioli dovrebbe concedere un turno riposo a De Gea, con Martinelli favorito per partire dal primo minuto. In difesa spazio a Ranieri, Pablo Marì e Viti, mentre sugli esterni agiranno Dodò e Parisi, quest’ultimo al posto di Gosens. A centrocampo la coppia composta da Mandragora e Richardson garantirà equilibrio tra quantità e costruzione. Piccoli, appena ufficializzato come nuovo acquisto, rinvierà il suo esordio in viola al match di campionato.

Probabile formazione Fiorentina (3-4-2-1): Martinelli; Ranieri, Marì, Viti; Dodò, Richardson, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko.

Qui Polissya

La squadra ucraina guidata da Ruslan Rotan cerca un’impresa sulla carta impossibile. La squadra ucraina Il Polissya punterà sull’entusiasmo di un gruppo giovane, disposto a rischiare per cercare di riaprire il discorso qualificazione. L’attacco si affida a Krushynskyi e Filippov, con Gutsulyak pronto ad agire da esterno offensivo. In mezzo al campo Lednev e Babenko proveranno a dare sostanza e idee.

Probabile formazione Polissya (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovainyi, Mykhaylichenko; Lednev, Babenko, Andriievskyi; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi.

Dove vedere Fiorentina-Polissya

Il ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Polissya sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, oltre che in chiaro su TV8. Per gli appassionati di streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Le parole di Stefano Pioli

Alla vigilia del match, Stefano Pioli ha sottolineato come la squadra debba affrontare la partita con serietà, senza lasciarsi distrarre dal vantaggio acquisito: “Siamo consapevoli di aver fatto un grande passo avanti all’andata, ma ci manca ancora metà percorso. In Europa non si deve mai abbassare la guardia, servirà impegno e concentrazione per non complicarci la vita”. Il tecnico ha anche ribadito la fiducia nei giovani, pronti a prendersi la ribalta in una sfida europea.

Il cammino europeo della Fiorentina

L’accesso alla fase a gironi della Conference League resta una tappa cruciale per i viola, desiderosi di replicare le buone prestazioni europee delle passate stagioni con la Fiorentina per tre volte tra le migliori della competizione: due volte sconfitta in finale, prima dal West Ham e poi dall’Olympiakos prima della sconfitta in semifinale dello scorso anno contro il Betis Siviglia.