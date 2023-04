Ieri sera, con la vittoria dell’Inter ai danni della Juventus per 1-0, l’edizione 2022-2023 della Coppa Italia Frecciarossa ha la sua prima finalista ossia i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Questa sera, in prima serata su Canale 5, scopriremo la seconda finalista di quest’edizione della coppa nazionale con la seconda semifinale di ritorno: Fiorentina-Cremonese.

La partita di andata tra i viola allenati da Vincenzo Italiano e i grigiorossi allenati da Davide Ballardini, giocatasi a Cremona, è terminata con il risultato finale di 2-0 per la Fiorentina che, indubbiamente, è la grande favorita per quanto riguarda l’accesso alla finale. La Cremonese, che attualmente occupa il penultimo posto in Serie A con soli 19 punti, però, è reduce da grandi imprese per quanto riguarda la Coppa Italia, visto che ha eliminato, in trasferta, il Napoli, ormai imminente Campione d’Italia, agli ottavi di finale e la Roma ai quarti, di conseguenza, nulla è scontato.

La Fiorentina, invece, ha trovato lungo il suo percorso la Sampdoria agli ottavi di finale (battuta per 1-0) e il Torino ai quarti (sconfitto per 2-1).

Fiorentina-Cremonese, che si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà in onda alle ore 21, subito dopo l’edizione ridotta di Striscia la Notizia. Oltre che su Canale 5, la partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

La telecronaca del match sarà a cura di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin, mentre gli inviati saranno Francesca Benvenuti e Massimo Veronelli. Il post-partita, condotto da Monica Bertini, in onda dalle ore 23 (salvo tempi supplementari ed eventuali calci di rigore) vedrà la partecipazione di Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Ciccio Graziani e Mauro Bergonzi. Anche il post-partita, oltre che su Canale 5, sarà visibile in streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Ricordiamo che la finale di quest’edizione della Coppa Italia si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 24 maggio. Anche la finale sarà trasmessa da Mediaset che detiene i diritti della coppa nazionale in esclusiva fino al 2024.